Výroční iPhone je o krok blíže realizaci, Apple dokončuje testování speciálních tlačítek

Dominik Vlasák 6. 5. 10:30
Koncept výročního iPhonu pro rok 2027
  • iPhone k 20. výročí uvedení prvního modelu na trh získává jasnější obrysy
  • Podle poslední spekulace Apple dokončuje testování kapacitních tlačítek
  • Ta mají poskytovat haptickou zpětnou vazbu v různých situacích, dokonce i když je telefon vypnutý

Apple se snaží už nějaký ten pátek vyrobit chytrý telefon bez portů a fyzických tlačítek. Prozatím nejblíže je tomuto ideálu iPhone Air, nicméně i ten se bez USB-C a fyzických tlačítek zatím neobejde. Velké designové plány si gigant z Cupertina pravděpodobně schovává na představení výročního iPhonu příští rok, alespoň podle řady spekulací. Dvacáté výročí iPhonu chtěl Apple údajně oslavit smartphonem, jehož celá přední strana je pokrytá displejem, který „přetéká“ až na hrany, přičemž aby bylo dosaženo patřičného WOW efektu, měla mu chybět fyzická tlačítka. Jak se zdá, Apple je tomuto ideálu zase o krok blíže.

Kapacitní tlačítka, která jste ještě neviděli

Podle známého leakera Instant Digital aktuálně Apple dokončuje testování kapacitních tlačítek, která by měla nahradit tradiční fyzická. Dle nových informací prošla tato kapacitní tlačítka náročnými testovacími scénáři, které zahrnovaly například použití v rukavicích, stisknutí tlačítek mokrýma rukama a extrémní teplotní podmínky. Zdroj také uvádí, že nová tlačítka jsou napájena speciálním nízkoenergetickým čipem, který registruje stisknutí a poskytuje haptickou zpětnou vazbu i v případě, že je telefon zcela vypnutý.

Kromě nového typu tlačítek přinese iPhone k 20. výročí údajně také funkci Face ID pod displejem a selfie kameru uvnitř dvouvrstvého OLED displeje, známého také jako tandem OLED. Displej (a boky) zařízení mají být vybaveny ochranou Ceramic Shield nové generace, která nabídne vylepšenou odolnost proti poškrábání. Dalším zajímavým faktem je, že zařízení nebude mít fyzický sluchátkový reproduktor jako všechny předchozí modely iPhonu, ale bude vybaveno takzvaným zvukem pod displejem.



iPhone bez rámečků



Můžeme pouze spekulovat o tom, jak bude tato technologie fungovat, zřejmě ale podobně jako u modelů Pixel 5 a LG G8, u nichž jsou reproduktory umístěny pod displejem. Kromě displeje a tlačítek v pevném provedení se u iPhonu nové generace očekává také baterie s kapacitou 6 000 mAh a funkcí reverzního bezdrátového nabíjení. Předpokládá se, že Apple speciální výroční edici iPhonu, která bude vybavena displejem se čtyřmi zaoblenými rohy, který plynule přechází do boků zařízení, uvede na trh už příští rok.

Autor článku Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

