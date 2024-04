Vyhledávání na Googlu s pomocí AI? Zadarmo a bez reklam to nebude

Google si pohrává s myšlenkou zpoplatnění vyhledávání s využitím AI

Ani zpoplatnění by nicméně uživatele neochránilo před reklamami

Google už vyhledávání pomocí AI testuje (SGE), v Česku ale služba oficiálně dostupná není

Vyhledávání na internetu je zdarma, tedy alespoň bez přímé platby od uživatele. Tento standard platí už dlouhá léta a Googlu pomohl vybudovat jednu z nejhodnotnějších firem na světě. Nyní to ale vypadá, že by se v tomto ohledu mohlo leccos změnit. Podle deníku Financial Times společnost Google vážně uvažuje o zpoplatnění vyhledávání s umělou inteligencí, které je v současné době známé pod názvem Search Generative Experience (SGE). Je to vůbec poprvé, co Google uvažuje o zpoplatnění vyhledávacího produktu, takže pokud k tomu skutečně dojde, bude to velká novinka.

Bude vyhledávání na Googlu s pomocí AI za peníze?

Do realizace je nicméně podle zdrojů ještě daleko – zatím se totiž zdá, že jde jen o interní diskuse nad budoucím směřováním. Zatímco inženýři v současné době vyvíjejí potřebné, vedení společnosti zatím neučinilo konečné rozhodnutí, zda ji spustí a kdy. Otázka visí právě také nad možným zpoplatněním prémiové služby, kterou by vyhledávání s pomocí umělé inteligence jistě bylo. Další možností by bylo spojit některé prémiové funkce vyhledávání s umělou inteligencí se stávajícím předplatným, které již nabízí přístup k Gemini v Gmailu a Dokumentech prostřednictvím plánu Google One AI Premium. Ani předplácení vyhledávání s pomocí AI by uživatele nicméně neochránilo před reklamou.

Podle Financial Times se Google snaží reagovat na konkurenční hrozbu, kterou představuje ChatGPT či Perplexity. Ti by se v budoucnu teoreticky mohl stát náhradou za vyhledávání Google, což by rozhodně ovlivnilo příjmy Googlu z reklamy, na kterých je gigant z Mountain View bytostně závislý, takže není divu, že společnost přemýšlí, jak na nové výzvy reagovat a přizpůsobit se. Nasazení AI do vyhledávání nebude pro Google tak či onak procházka růžovou zahradou – pokud tak neučiní, konkurence ho může předběhnout, ale pokud AI integruje, hrozí zde možnost, že uživatelé budou díky komplexnějším výsledkům ve vyhledávání méně klikat na odkazy na webové stránky, čímž by snížil svou atraktivitu pro inzerenty.

„Již několik let se snažíme přetvářet vyhledávání, abychom lidem pomohli přistupovat k informacím způsobem, který je pro ně nejpřirozenější. Díky našim experimentům s generativní umělou inteligencí ve vyhledávání jsme již odbavili miliardy dotazů a na všech našich hlavních trzích zaznamenáváme pozitivní růst počtu dotazů ve vyhledávání. Pokračujeme v rychlém zlepšování produktu, abychom mohli sloužit novým potřebám uživatelů. V tuto chvíli nemáme nic, co bychom mohli oznámit,“ uvedl mluvčí společnosti Google. Na to, jak se nakonec jednička v internetovém vyhledávání rozhodně, si ještě budeme muset počkat.