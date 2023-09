Výdrž nových iPhonů: jak si vedou v porovnání s minulými generacemi?

Letošní iPhony vydrží navlas stejně jako loňské modely

Kapacity akumulátorů Apple tradičně neprozradil

Největší výdrží se chlubí iPhone 15 Pro Max

Apple včera večer představil čtyři nové iPhony se spoustou mezigeneračních vylepšení – základní modely dostaly pilulkový výřez Dynamic Island, čipset A16 Bionic a 48Mpx fotoaparát, modely „Pro“ získaly titanové tělo, programovatelné akční tlačítko a výkonnější čipset A17 Pro. Společným jmenovatelem všech čtyř iPhonů je port USB-C nahrazující původní Lightning.

Jak jsou na tom nový iPhony s výdrží?

Apple se na včerejší keynote chlubil takřka každým novým šroubkem, ovšem jednu oblast téměř vynechal – výdrž na jedno nabití. Zmínil se o ní pouze při odhalení základního iPhonu 15, o kterém bez jakýchkoliv bližších podrobností tvrdil, že vydrží celý den.

Skutečnost částečně potvrdily až technické parametry vystavené na webu. Kapacity akumulátorů sice Apple tradičně neprozradil (odhalí je až pozdější rozborky), avšak známe alespoň přibližnou výdrž:

iPhone 15 Pro Max : Až 29 hodin přehrávání videa, až 95 hodin přehrávání zvuku

: Až 29 hodin přehrávání videa, až 95 hodin přehrávání zvuku iPhone 15 Pro : Až 23 hodin přehrávání videa, až 75 hodin přehrávání zvuku

: Až 23 hodin přehrávání videa, až 75 hodin přehrávání zvuku iPhone 15 Plus : Až 26 hodin přehrávání videa, až 100 hodin přehrávání zvuku

: Až 26 hodin přehrávání videa, až 100 hodin přehrávání zvuku iPhone 15: Až 20 hodin přehrávání videa, až 80 hodin přehrávání zvuku

Ve srovnání s minulou generací se tedy nic nezměnilo, celá čtveřice má vydržet navlas stejně jako loňské modely, a to i přesto, že všechny iPhony 15 dostaly do výbavy novější a efektivnější čipsety. Otázkou však je, zda se nezmenšovaly samotné akumulátory, koneckonců letošní „pročka“ mají menší půdorysné rozměry a jsou i o něco lehčí než loňské modely. Nižší hmotnost by ale mělo mít na svědomí především titanové tělo nahrazující nerezovou ocel.

V minulých letech Apple výdrž iPhonů mezigeneračně navyšoval, nejvíce to bylo poznat mezi generacemi iPhone 12 a 13, kdy doba přehrávání zvuku poskočila o deset hodin.

Výdrž baterie při přehrávání videa

model/generace iPhone 15 iPhone 14 iPhone 13 iPhone 12 iPhone 20 hodin 20 hodin 19 hodin 17 hodin iPhone Plus 26 hodin 26 hodin – – iPhone Pro 23 hodin 23 hodin 22 hodin 17 hodin iPhone Pro Max 29 hodin 29 hodin 28 hodin 20 hodin

Výdrž baterie při přehrávání zvuku

model/generace iPhone 15 iPhone 14 iPhone 13 iPhone 12 iPhone 80 hodin 80 hodin 75 hodin 65 hodin iPhone Plus 100 hodin 100 hodin – – iPhone Pro 75 hodin 75 hodin 75 hodin 65 hodin iPhone Pro Max 95 hodin 95 hodin 95 hodin 80 hodin

Jste s aktuální výdrží iPhonů spokojení, nebo byste si představovali ještě několik hodin navíc?