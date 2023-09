iPhone 15 dostal důležité novinky: Dynamic Island a 48Mpx fotoaparát

Základní iPhony si propůjčily několik prvků z loňských „proček“

Těšte se na výkonnější čipset, pilulkový výřez Dynamic Island a 48Mpx fotoaparát

Došlo i na výměnu Lightningu za rozšířenější USB-C

Na dnešní den připadl každoroční svátek všech fanoušků společnosti Apple. Firma z Cupertina odhalila novou generaci iPhonů, přičemž jejich rozdělení je stejné jako loni – dočkali jsme se dvou základních a dvou „profesionálních“ modelů. V tomto článku se budeme věnovat iPhonům 15 a 15 Plus.

iPhone 15 a 15 Plus si půjčují výbavu loňských „proček“

Na loňské keynote se Apple základním iPhonům příliš nevěnoval, dokonce do nich nasadil stejné procesory jako do předchozí generace. Největší změnou se stala výměna kompaktního iPhonu Mini za větší model Plus, jinak se jednalo o docela nevýrazný upgrade. Letos nám v Cupertinu zahráli jinou písničku – nové iPhony 15 a 15 Plus totiž v klíčových oblastech dohnaly loňské vrcholné modely.

Co se týče konstrukce a rozměrů, zde se žádné velké změny neuskutečnily – oba telefony opět reprezentují rovné hliníkové boky (ze 75 procent recyklovaný materiál) a záda z probarveného skla. Čelní stranu vyplňují OLED Super Retina XDR displeje chráněné odolným sklem Ceramic Shield. iPhone 15 disponuje 6,1″ obrazovkou, iPhone 15 Plus si ponechal 6,7″ displej. Apple u obou displejů navýšil rozlišení (jemnost u obou činí 460 ppi) a jas – maximální hodnota činí 1600 nitů, v peaku dokonce 2000 nitů.

Zásadní proměnu hledejme v řešení výřezu pro True Depth kamerku – po vzoru loňských „Proček“ Apple nasadil pilulkový výřez nazvaný Dynamic Island. Ten je nejen esteticky příjemnější, ale umí spolupracovat s prvky prostředí iOS, například s notifikacemi. Ve výřezu se nachází sestava senzorů pro pokročilé odemykání obličejem, a také 12Mpx selfie kamerka se světelností f/1.9.

Inovaci neutekl hlavní fotoaparát, který je nově postaven na 48Mpx čipu a optice o světelnosti f/1.6. Díky spojování informací ze čtyř sousedních pixelů iPhony pořizují 24Mpx snímky, avšak s vyšší ostrostí a větší mírou detailů. Pořizovat lze i 2× přiblížené snímky s rozlišením 12 megapixelů, anebo naopak krajinky v nativním 48Mpx rozlišení. Stabilizace v případě iPhonu 15 odehrává přímo na čipu.

Hlavní fotoaparát doplňuje 12Mpx širokoúhlá kamerka se světelností f/2.4 a úhlem záběru 120°. Celá sestava umí nahrávat 4K video v módu Cinematic a podporuje známé funkce jako jsou živé fotografie, noční fotografie nebo portréty nové generace umožňující uživatelskou změnu ostrosti a hloubky. iPhone 15 navíc automaticky rozpozná, že se chystáte pořizovat portrétní snímek, tudíž není nutné přepínat se do samostatného režimu.

Loňský vlajkový čipset a nasazení USB-C

iPhone 15 a 15 Plus pohání čipset Apple A16 Bionic, který byl poprvé použit u loňských iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max. Procesorová jednotka obsahuje 2 výkonná a 4 efektivní jádra, čipset dále tvoří 5jádrový grafický čip a 16jádrový Neural Engine. Kapacitu operační paměti neznáme, tu jako obvykle ji prozradí první benchmarky. Oba telefony budou k dispozici ve třech paměťových variantách – 128, 256 a 512 GB.

Kapacity akumulátorů Apple tradičně neprozrazuje, nicméně slibuje celodenní výdrž na jedno nabití. Nabíjení obstarává port USB-C, který po letech nahradil zastarávající Lightning – z tohoto důvodu nebudou nové iPhony kompatibilní se starým Lightning příslušenstvím. Apple byl k této výměně přinucen Evropskou unií, která touží mít jednotný konektor u všech mobilních zařízení. Tento port mimochodem Apple nasadil i do drátových sluchátek EarPods.

Skrze USB-C je možné z nových iPhonů nabít sluchátka AirPods nebo hodinky Apple Watch, reverzní bezdrátové nabíjení bohužel přítomné není. Přitom samotné bezdrátové nabíjení podporováno je, a to včetně funkce MagSafe. Apple navíc oznámil, že iPhone 15 a 15 Plus jsou již kompatibilní s chystaným standardem Qi2.

Co se bezdrátové konektivity týče, Apple do iPhonu 15 nasadil druhou generaci UWB čipu, který nabízí ještě přesnější lokalizaci ve funkci Find My. Novinkou je také rozšíření satelitní konektivity do 14 zemí světa, přičemž brzy budou přidané dvě další. Satelitní konektivita navíc nebude omezena pouze na komunikaci, ale ve spolupráci se společností AAA se rozšíří i na silniční asistenci.

Cena a dostupnost

iPhone 15 a 15 Plus budou k dispozici v v černé, zelené, modré, žluté a růžové barvě za následující ceny:

128 GB 256 GB 512 GB iPhone 15 23 990 Kč 26 990 Kč 32 990 Kč iPhone 15 Plus 26 990 Kč 29 990 Kč 35 990 Kč

Oba telefony lze předobjednat tento pátek 15. září, dostupné budou příští pátek 22. září.