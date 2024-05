Vydání Nintenda Switch 2 má jasnější obrysy. Letos se ho nejspíše nedočkáme

Herní konzole Nintendo Switch je poměrně nenápadná, alespoň pokud jde o rozměry a cílovou skupinu. Hardcore hráči se totiž neustále přetahují, zda konzolovému trhu vládne Xbox nebo PlayStation, zatímco Nintendo s přehledem dominuje. Ostatně přes 141 milionů prodaných kusů dělá ze Switche jednu z nejlépe prodávaných konzolí historie, přičemž před ním už je jen rodina handheldů Nintendo DS se 154 miliony prodaných kusů a legendární PlayStation 2 se 155 miliony prodaných kusů. Vzhledem k tomu, že první iterace Switche spatřila světlo světa v roce 2017, není divu, že fanoušci již vyhlížejí nástupce.

A vydání se skutečně blíží, nikoli jen podle spekulací, které kolují internetem. Příchod nástupce Switche potvrdil samotný prezident Nintenda Šuntaro Furukawa. Ten u příležitosti zveřejnění finančních výsledků za uplynulý fiskální rok, který skončil 31. března, na sociální síti X (dříve známé jako Twitter) potvrdil, že Nintendo v tomto fiskálním roce oznámí nástupce Switche. To znamená, že nový hardware bude oznámen nejpozději do konce března příštího roku. Ačkoli nebylo uvedeno žádné přesnější datum, nedávné zvěsti naznačují, že Nintendo plánuje vydání Switche 2 na začátek roku 2025.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…

