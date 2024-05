Nové střípky o Nintendo Switch 2: výrazně plynulejší hraní, dočkáme se 240 fps?

Neuplyne týden, aniž bychom se nedozvěděli něco nového o očekávaném nástupci konzole Nintendo Switch. Například před několika dny jsme se dozvěděli, že při vložení do dokovací stanice by Switch 2 – jak chystanou konzoli neoficiálně překřtili fanoušci i média – mohl nabídnout hraní v rozlišení až 4K. Nejčerstvější spekulace se pro změnu týkají snímkové frekvence, která by za určitých okolností mohla přesáhnout 60 fps, případně nabídnout stále populárnější režim se 40 snímky za vteřinu, který pro řadu hráčů představuje zajímavý kompromis mezi plynulostí herního zážitku a detailní grafiky.

Informaci přinesl poměrně známý dataminer s přezdívkou OatmealDome, kterému se podařilo nahlédnout do nejnovější verze technologie NintendoWare Bezel Engine, která pohání mj. nedávnu vydanou hru Endless Ocean Luminous. Engine podle něj nově podporuje snímkovou frekvenci až do 240 fps. Pro srovnání, současný Switch si neporadí s více než 60 snímky za vteřinu.

[NintendoWare Bezel Engine]

The latest version of the engine appears to support higher frame rates like 240fps? (The Switch can only output 60 fps.)

This only applies to games that enable the variable frame rate mode.

Not sure if the older engine versions also support this. pic.twitter.com/5kzm8aM8wx

— OatmealDome (@OatmealDome) May 2, 2024