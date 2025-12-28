Vše, co víme o iPhone 18 Pro: tucet novinek, na které se můžete těšit

- Chystaný iPhone 18 Pro nemá výrazně změnit vzhled, ale bez novinek také nedorazí
- Těchto 12 vylepšení má údajně dorazit s příští generací nejvybavenějších iPhonů
- Mezi ty nejviditelnější patří nové barevné kombinace či přepracované tlačítko Camera Control
Asi není žádným velkým tajemstvím, že iPhone 18 Pro patří mezi nejočekávanější chytré telefony, které dorazí v příštím roce. Poslední spekulace naznačují hned několik věcí, přičemž mezi ty méně pozitivní patří například to, že co se týče designu nejvybavenějších modelů z dílny Applu, nemáme očekávat žádné razantní změny. To ovšem neznamená, že bychom se neměli dočkat vůbec žádných novinek. Ačkoli pochopitelně nic není oficiálně potvrzené, mohli bychom se v případě řady iPhone 18 Pro dočkat těchto dvanácti novinek, které by měly stát za to.
Nové barvy a variabilní clona
O prakticky nezměněném designu jsme se již zmiňovali, což má podpořit také velikost displeje 6,3″, respektive 6,9″ v případě modelu Pro Max. Ačkoli se může zdát, že má totožný design jen nevýhody, opak je pravdou – pokud Apple nesáhne po nějaké drobné změně, mohly by na novou generaci fungovat pouzdra a obaly z té současné. Rozměry displejů mají být sice totožné, avšak nemají být zcela stejné. Naopak, pod displejem by se měly ukrývat senzory pro biometrické ověřování Face ID a v horním levém rohu se má nacházet selfie kamera.
Uvnitř by se měl nacházet nový čipset vyrobený 2nm technologií společností TSMC a měl by nést název A20 Pro, což znamená nejen vyšší úsporu energie, ale také vyšší výkon. Společně s ním bychom se mohli dočkat také nového modemu C1X či C2 pro konektivitu 5G/LTE, která je zásadní pro spojení se světem. Apple by rovněž měl nasadit i N1 čip či novější pro bezdrátové spojení Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. Také satelitní konektivita by se měla rozšířit z SOS komunikace i na běžné procházení internetu. iPhone 18 Pro Max může také nabrat nějaké ty milimetry v pase, především díky větší baterii.
Fotoaparáty na zadní straně pochopitelně také dostanou nějaké to vylepšení, aktuálně však můžeme spekulovat jen o variabilní cloně, kterou by měl dostat minimálně jeden ze tří fotoaparátů. K ovládání snímačů na zadní straně bude napomáhat také zjednodušené tlačítko Camera Control, které má přijít o gesta přejížděním prstu po jeho dotykové ploše, jež většina uživatelů nerada používá.
Design má sice zůstat víceméně totožný, přesto se má údajně změnit zadní Ceramic Shield, potenciálně nabízející matnější vzhled. A jako poslední spekulaci nesmíme opomenout nové barevné varianty – tmavě červenou, hnědou a fialovou.
Kterou změnu byste u příští generace viděli nejraději? Dejte nám vědět do komentářů.