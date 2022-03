Vše, co víme o iPhone 14: rozdílů mezi modely letos bude požehnaně

Je tradicí, že Apple každý podzim představuje nové iPhony, a ani letošní rok nemá být výjimkou. Oproti minulým letům dojde v nabídce telefonů s nakousnutým jablkem k poměrně významným změnám, zejména u vyšších modelů s přídomkem Pro. Co zatím o chystaných iPhonech víme?

Čtyři modely, žádný mini

Apple letos na podzim opět představí čtyři nové iPhony, avšak tentokráte budeme ochuzeni o model mini. Tento model nahradí základní iPhone 14 Max, což bude základní varianta s větším displejem. Nabídka by tak měla vypadat takto:

iPhone 14 / 14 Max

iPhone 14 Pro / 14 Pro Max

Je dost možné, že pro milovníky malých úhlopříček Apple ponechá v nabídce i současný iPhone 13 mini.

iPhone 14 Pro: typický „notch“ nahradí dvojice otvorů

Podle nejnovějších zjištění serveru 9to5mac letos dojde k většímu rozevření nůžek mezi základními modely a řadou Pro. Poznat to bude už na displejích – iPhone 14 a 14 Max zdědí zobrazovače z loňských Pro modelů, dostanou tedy 6,1 a 6,7″ OLED panely s širokým výřezem pro True Depth kamerku s technologií Face ID. iPhone 14 Pro a 14 Pro Max dostanou zcela nové displeje, které mají být o něco vyšší a namísto jednotného výřezu se dočkají kombinace kruhového a oválného otvoru vedle sebe.

Apple A16 Bionic jen pro varianty Pro

Rozdíly mezi modelovými řadami letos poprvé pocítíme i v oblasti čipsetů. Zatímco vrcholové modely iPhone 14 Pro a 14 Pro Max dostanou do výbavy zbrusu nový čipset (pravděpodobně Apple A16 Bionic), základní modely si údajně vystačí se současným A15 Bionic, byť pravděpodobně se bude jednat o vyšší variantu s 6 GB RAM a jedním grafickým jádrem navíc.

Opět se také vrací do hry spekulace, že nové iPhony dostanou podporu satelitní komunikace. Loni jsme se této funkce nedočkali, Apple ale údajně ve svém úsilí neustal a na této novince nadále pracuje. Zda ji stihne připravit do letošní modelové řady je však v tuto chvíli nejisté. Stejně tak se zatím nehovoří o tom, zda letos Apple konečně pošle do důchodu Lightning konektor, ať už ve prospěch USB-C, nebo MagSafe.