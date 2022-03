Co iPhone 14, to jiný čipset? Nejvýkonnější A16 Bionic nebude pro všechny

Ačkoliv nám do odhalení iPhonů 14 zbývá ještě minimálně několik měsíců, podoba nové generace jablečných telefonů se začíná postupně odhalovat. V minulosti se již mluvilo o novém tvaru výřezu v displeji, lepší výdrži na baterii i 48Mpx fotoaparátu. Populární leaker Ming-Chi Kuo nyní na Twitteru sdílel některé další možné parametry chystaných telefonů. Pokud se jeho predikce naplní, mezi telefony stejné generace budou panovat snad největší rozdíly v historii.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022