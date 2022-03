Milovaný i nenáviděný: Lightning konektor letos oslaví 10 let

Letos v září to bude 10 let od představení iPhonu 5. Ten byl poměrně přelomový, neboť u něj Apple poprvé nasadil „moderní konektor pro příští desetiletí“. Ano, hovoříme o Lightningu, kterým firma z Cupertina nahradila původní široký 30pinový konektor. Oproti němu je Lightning oboustranný, o poznání menší a také rychlejší.

Budoucnost Lightningu? Pravděpodobně nebude dlouhá

Apple od roku 2012 nasadil Lightning do všech iPhonů, ovšem v poslední době jsou čím dál hlasitější diskuze o jeho náhradě za rozšířenější USB-C. Apple se nepochopitelně nasazení USB-C do svých telefonů brání, přitom jej používá u svých iPadů nebo MacBooků. Z hlediska zeleného směřování firmy by dávalo smysl používat u všech zařízení jeden typ nabíječky, Apple ale údajně nechce zahodit široký ekosystém, který kolem Lightningu vytvořil. Zlí jazykové tvrdí, že se jen Apple nechce vzdát desátků od výrobců příslušenství. Lightning je totiž na rozdíl od USB-C zatížen nemalými licenčními poplatky.

Uznávaný analytik Ming Chi-Kuo předvídal, že prvním iPhonem bez Lightningu bude loňský iPhone 13, avšak tento tip mu nevyšel. Jaká je naděje, že se dočkáme v letošním roce? Podle některých hlasů by měl Apple letos představit první iPhone zcela bez portů, který se bude spoléhat pouze na magnetické nabíjení MagSafe. Tato predikce se má týkat pouze variant Pro – základní iPhone 14 a 14 Max si mají ponechat i Lightning.

Pokud se spekulace o bezportovém iPhonu potvrdí, jsme zvědaví, zda Apple bude k iPhonu 14 Pro a 14 Pro Max přidávat magnetickou nabíječku do balení. V tomto případě se totiž nemůže „vymlouvat“ na to, že nabíječku má doma přece každý. Je také otázkou, zda iPhone bez portů projde u Evropské komise. Ta chce od roku 2024 sjednotit nabíjecí port pro všechny telefony, tablety, sluchátka, videoherní handheldy a další mobilní příslušenství prodávané na evropském trhu, přičemž vítězným řešením se stalo USB-C.

