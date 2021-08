Blíží se konec Lightning konektoru? EU ho chce zakázat

Nad konektorem z dílny Applu se stahují mračna. Ačkoli samotná firma kolem zrušení Lightningu poslední dobou neustále tancuje, iPhonu se obstarožní konektor drží jako klíště. Není se co divit – poplatky, které Apple vybírá za licencování od výrobců příslušenství, nejsou zrovna malé. Nyní chce giganta z Cupertina trochu rozpohybovat Evropská unie.

Ta už v roce 2018 připravovala zákon, který by přinutil všechny výrobce chytrých telefonů používat jednotný konektor pro nabíjení. Apple proti tomuto zákonu poměrně výrazně brojil a argumentoval tím, že by vynucení jednotného konektoru zabilo inovace a vytvořilo velké množství odpadu, neboť by spousta uživatelů musela zakoupit nový kabel. Evropská komise nakonec tomuto zákonu nedala finální podobu.

To nicméně neznamená, že by na něj zanevřela. O rok později si nechala vypracovat studii, ze které vyšlo najevo, že polovina nabíjecích kabelů má konektor microUSB, 29 procent používá USB-C a na 21 procent připadá na Lightning. V loňském roce proto opět začaly probíhat diskuse na toto téma.

EU chce představit návrh zákona už příští měsíc

Nyní výkonná moc Evropské unie připravuje zákon, kterým chce nejednotnost v případě konektorů rozseknout jednou pro vždy. Jak bude tento zákon vypadat, se dozvíme pravděpodobně už příští měsíc, nicméně je nutné podotknout, že do samotného schválení a následného zapracování do právních řádů sedmadvacítky je ještě dlouhá cesta.