Vrátí se Apple ke spolupráci s Intelem? Kvůli Nvidii mu patrně nic jiného nezbyde

- Apple hledá náhradu za tchajwanskou firmu TSMC
- Její vyhrazené kapacity pomalu přebírá Nvidia
- Pomocnou ruku by firmě z Cupertina mohl podat starý spojenec
Výroba počítačových čipů je vysoce specializované odvětví, do kterého se nemůže pustit jen tak někdo. Potřebné kapacity na uspokojení světové poptávky má jen několik málo firem, alespoň pokud jde o výrobu čipů nejmodernějšími technologiemi vysoké kvality. Mezi přední výrobce patří tchajwanská společnost TSMC, která se ovšem v současné době potýká s vysokou poptávkou po svých kapacitách, především díky rapidnímu nástupu umělé inteligence. Kvůli ní bude muset přehodnotit řadu stálých partnerství, například dlouholetou spolupráci s Applem.
Gigant z Cupertina dlouho platil za největšího zákazníka TSMC, nicméně v poslední době jej předehnala Nvidia. Pokud bude chtít Apple uspokojit své vysoké nároky, bude se muset poohlédnout jinde, což podle serveru The Wall Street Journal aktuálně dělá. „Vzhledem k tomu, že TSMC rozšiřuje spolupráci s Nvidií a dalšími společnostmi zabývajícími se umělou inteligencí, lidé se znalostmi dodavatelského řetězce čipů uvedli, že Apple zkoumá, zda by některé procesory nižší třídy mohly být vyráběny někým jiným než TSMC,“ uvádí The Wall Street Journal.
Zpráva nezmiňuje žádné konkrétní kandidáty, ale předchozí spekulace naznačovaly, že Intel by mohl začít dodávat některé procesory Applu nižší třídy v roce 2027 nebo 2028. Před několika měsíci analytik GF Securities Jeff Pu uvedl, že Intel nejspíše uzavře s Apple dohodu o dodávkách čipů alespoň pro některé modely iPhonů, které nejsou určeny pro profesionály, a to od roku 2028. Na základě tohoto časového rámce by Intel mohl Apple dodávat alespoň část čipů A21 nebo A22 pro budoucí modely iPhone, pokud se firmy dohodnou na partnerství.
Návrat Apple k Intelu by se mohl týkat také některých čipů pro Mac a iPad. V loňském roce Ming-Chi Kuo zmínil, že by Intel mohl začít dodávat nejnižší řadu procesorů Apple Sillicon pro vybrané modely Maců a iPadů již v polovině roku 2027. Kuo uvedl, že Apple plánuje využít proces 18A od Intelu, avšak o iPhonu se nezmínil. Nic nenasvědčuje tomu, že by Intel hrál nějakou roli při navrhování čipů pro iPhony, jeho zapojení by se mělo omezit výhradně na výrobu.