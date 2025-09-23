Voličský průkaz v roce 2025: je to jednoduché, vyřídíte ho přes aplikaci Portál občana

- Do voleb už zbývají necelé dva týdny, odehrají se 3. a 4. října 2025
- Pokud neplánujete volit v okrsku vašeho trvalého bydliště, budete potřebovat voličský průkaz
- O ten si jednoduše zažádáte přes mobilní aplikaci Portál občana
Už příští týden se konají v Česku volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ze kterých vzejde vláda a premiér pro příští 4 roky. Volit může v pátek 3. a sobotu 4. října každý občan České republiky s platným dokladem totožnosti, a to v místě svého trvalého bydliště, případně kdekoliv s voličským průkazem. O ten si můžete snadno požádat pomocí mobilní aplikace Portál občana. Jak na to?
Žádost o voličský průkaz v roce 2025
Oficiální žádost můžete vyřídit několika způsoby. Samozřejmě zůstává možnost vyřízení osobně, a to na obecním úřadě, který náleží vašemu trvalému bydlišti. Pokud se nemůžete dostavit, stačí žádost s vaším jménem, adresou, datem narození, způsobem doručení průkazu a vlastním podpisem doručit poštou na adresu obecního úřadu ve vašem trvalém bydlišti.
Držitelé datové schránky mají možnost žádost odeslat prostřednictvím tohoto systému. V posledních letech se však dostala do obliby občanů také možnost požádat o voličský průkaz přímo v Portálu občana, a to jak prostřednictvím webové stránky, tak přímo prostřednictvím aplikace ve vašem mobilním telefonu.
Než se podíváme, jak přesně se žádost vyřizuje, je důležité znát několik formalit. Abyste mohli žádat o voličský průkaz a následně volit, musí vám být druhý volební den 18 a více let. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 7 dní před volbami, osobně je možné požádat nejpozději 2 dny před volbami. Přes Portál občana můžete žádat nejpozději do 26. září do 16. hodin.
Jak vyřídit voličský průkaz přes aplikaci Portál občana?
- Na svém mobilním telefonu otevřete aplikaci Portál občana (Android, iOS)
- Pokud jste předtím aplikaci nepoužívali, přihlaste se pomocí datové schránky nebo identity občana
- Hned na domovské stránce, úplně nahoře, byste měli mít položku „Žádost o voličský průkaz“
- Z možností vyberte jedinou dostupnou, a sice „Volby do Poslanecké sněmovny“
- Dále zkontrolujte své kontaktní informace a vyplňte, zdali žijete dlouhodobě v zahraničí
- Vyplňte telefonní číslo a e-mail, případně jen jedno z toho
- Následně zadejte, jak si přejete vyzvednout průkaz: poštou, nebo osobně na obecním úřadě
- Posledním krokem je rekapitulace vašich údajů – pokud je vše správně, dole stiskněte „Poslat datovou zprávu“
- Během několika dnů vám voličský průkaz dorazí na požadovanou adresu či obecní úřad
K čemu je voličský průkaz?
Voličský průkaz vám dává určitou flexibilitu, protože si díky němu můžete vybrat, v jakém kraji chcete volit. Jednotlivé kandidující strany v každém ze 14 krajů sestavily odlišný seznam kandidátů. Volební průkaz by vám měl dorazit na adresu do několika dnů od podání žádosti, nejdříve však od 18. září, což je datum, od kterého mají obecní úřady právo posílat průkazy voličům.
Na voličský průkaz si dávejte pozor, nesmíte ho ztratit ani zničit. Obecní úřad vám totiž nemůže vystavit nový, jelikož nemá jak ověřit, že průkaz skutečně nemáte. V opačném případě by tak mohlo dojít k ovlivňování voleb. V den voleb si k urně vezměte kromě papírového průkazu také doklad totožnosti, občanku nebo cestovní pas, jinak nebudete moci volit.