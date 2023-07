Vnější displej u Galaxy Z Flip 5 nabídne klasickou klávesnici, vychytávek ale bude mnohem více

Do oficiálního představení ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 5 a Flip 5 zbývá něco málo přes týden, avšak nové informace týkající se skládaček od Samsungu stále vyplouvají na povrch. Tentokrát se ovšem netýkají designu či specifikací, ale spíše drobností, jako jsou nové softwarové vychytávky či lepší příslušenství. Ačkoli se to může jevit jako nepodstatné drobnosti, v praxi právě detaily nejvíce ovlivňují zážitek z používání chytrého telefonu, přičemž o skládačkách to platí dvojnásob.

Podle informací, které poskytl známý leaker Ishan Angrawal na sociální síti Twitter, se můžeme těšit na spoustu užitečných vychytávek. Angrawal zmínil kupříkladu možnost využívat plnohodnotnou klávesnici na vnějším displeji v případě Flipu 5, podporu pro aplikaci Wallet či přizpůsobitelné uživatelské prostředí a widgety, které umožní používat telefon bez nutnosti ho rozevřít. S Pen bude mít nepatrně menší tloušťku, a zároveň by se měl lépe vyndávat z originálního krytu pro Z Fold 5. Přímo v těle telefonu ale prostor pro vložení pera bohužel zase nenajdeme.

