Vlajkové Oppo míří vysoko, fotovýbava má patřit k absolutní špičce

- Nejvybavenější model značky Oppo by mohl nabídnout bezkonkurenční fotovýbavu
- Zlatým hřebem by měl být 10× periskopický teleobjektiv s rozlišením 50 Mpx
- Překvapením je, že by se Oppo Find X9 Ultra mohlo objevit i mimo Čínu
Když se řekne mobilní fotografie a fotoaparáty ve špičkových smartphonech, patrně se nám na první dobrou vybaví iPhone, Samsung, Xiaomi či Vivo. Stále častěji se ale o slovo hlásí také čínské Oppo, od jehož Find X9 Ultra má nejeden zájemce poměrně vysoká očekávání. Jak to tak vypadá, podle známého leakera Digital Chat Station, který se se svými spekulacemi neváhá pochlubit na sociální síti Weibo, můžeme od příštího vlajkového modelu v barvách Oppo čekat opravdu velké věci, minimálně pokud jde o fotovýbavu.
Nejlepší fotovýbava na trhu
Ten uvedl, že Oppo Find X9 Ultra bude vybaven 50Mpx periskopovým fotoaparátem s 10× přiblížením, přičemž tento objektiv má nabídnout 230mm nativní zoom a 460mm „vysoce kvalitní“ zoom. Druhá hodnota se pravděpodobně vztahuje k zoomu při bezztrátovém rozlišení, protože Oppo by mělo být schopné oříznout střední část o velikosti 12,5 Mpx a nabídnout tak snímek s 20× zoomem.
A tím specifikace nekončí – Digital Chat Station opakuje, že Find X9 Ultra má velký snímač hlavního fotoaparátu s rozlišením 200 Mpx a klasický teleobjektiv s rozlišením 200 Mpx, pravděpodobně s 3× až 4× přiblížením. Tento teleobjektiv by mohl nabídnout nejlepší světelnost ve své třídě, zatímco hlavní fotoaparát by naopak mohl mít clonu, která překračuje schopnosti jednopalcových snímačů u konkurenčních výrobců.
Leaker také ve svém příspěvku dodal, že společnost nepoužívá 200Mpx snímač Samsungu ISOCELL HP5, který je nejmenším snímačem na trhu nabízejícím takto vysoké rozlišení. Již dříve se objevily spekulace, že Oppo by mohlo využít snímač Sony LYT-901. Ať už se Oppo rozhodne pro jakýkoli snímač, je velmi pravděpodobné, že Oppo Find X9 Ultra bude jedním z nejlepších fotomobilů na trhu. Pozitivní na celé spekulaci je ale skutečnost, že telefon by mohl být k dispozici také na globálních trzích i přes to, že předchozí modely se mimo Čínu nepodívaly.