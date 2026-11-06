Vivo X500 Ultra a Oppo Find X10 Ultra: pokud přežijí, zamíří opět míří na fotografický Olymp

- Vivo a Oppo připravují nové vlajkové telefony z nejvyšší kategorie
- Řady X500 a Find X10 dostanou brzy vrcholné modely s označením Ultra
- Opět budou výrazně zaměřeny na fotoaparát a měly by nabídnout nekompromisní sestavu
- V případě značky Oppo se ale objevuje stále více indicií, že bude (podobně jako u Xiaomi) jejich Ultra také zrušena či odložena
Telefony značek Vivo a Oppo z vlajkových sérií X500 a Find X10 se sice již nějakou dobu prodávají, a to i v Česku, ale to nejlepší nás pořád ještě čeká. Vrcholné specifikace s označením Ultra (snad) připravují oba tito výrobci, a jak se blíží jejich premiéra, začínají se množit úniky týkající se výbavy. Nejnovější z nich poodhaluje fotoaparát a vypadá to, že se opět dočkáme aspirantů na post nejlepších fotomobilů roku.
Ve spojení s vlajkovým modelem Oppo Find X10 Ultra se nicméně stále častěji začínají objevovat informace ohledně pozastavení vývoje, či možného zrušení uvedení na trh. Pokud by se tyto zprávy nakonec skutečně potvrdily, byla by značka Vivo společně se Samsungem jediná, která by příští rok svůj model Ultra uvedla.
Loňské modely Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra patří mezi fotografickou smetánku a navázat na ně nebude snadné. Nejnovější úniky týkající se fotoaparátů ale vypadají rozhodně zajímavě a ukazují, že se opět dočkáme vrcholných fotomobilů. Počet fotoaparátů zůstane stejný jako u předchůdců a Vivo tedy nabídne tři objektivy, zatímco Oppo rovnou čtyři.
Právě model Find X10 Ultra vypadá nesmírně ambiciózně – pokud se ho skutečně dočkáme, měl by jeho fotoaparát dostat celkem čtyři objektivy se snímači o rozlišení 200 + 200 + 200 + 50 Mpx. Bude se jednat o kombinaci hlavního objektivu, širokoúhlého fotoaparátu a dvou teleobjektivů. Zatímco modul s rozlišením 200 Mpx umožní 3× optický zoom, 50Mpx objektiv dokonce 10násobné přiblížení. Hlavní novinkou je navýšení rozlišení širokoúhlého fotoaparátu z 50 Mpx na 200 Mpx.
Vivo X500 Ultra se bude držet více při zemi
Na rozdíl od Oppa Find X10 Ultra nabídne Vivo X500 Ultra nikoliv čtyři, ale „jen“ tři fotoaparáty. V počtu objektivů tak novinka naváže na předchozí generaci – nová vlajka od Viva nabídne sestavu s rozlišením 200 + 200 + 50 Mpx. To je shodná konfigurace s modelem X300 Ultra, ale spekuluje se také o rozlišení 200 + 50 + 50 Mpx.
Takový krok by však nedával smysl, protože by znamenal snížení rozlišení oproti předchůdci a není příliš pravděpodobné, že k tomu dojde. Je ale prakticky jisté, že obě tyto novinky budou podporovat rozšíření teleobjektivu pomocí telekonvertoru. Uvidíme, zda Vivo a Oppo sáhnou po již existujících řešeních z předchozí generace, nebo představí něco zbrusu nového.
Sáhnete po Snapdragonu, nebo Mediateku?
Kromě fotoaparátů se předmětem úniků staly i procesory. Situace vypadá následovně: Vivo X500 Ultra by měl pohánět Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, tedy nejvýkonnější procesor od Qualcommu, nicméně Oppo Find X10 Ultra údajně dostane do vínku čip od Mediateku. Spekuluje se o nasazení 2nm modelu Dimensity 9600 Pro.
Ten pohání i model Find X10 Pro Max a bylo by to vůbec poprvé, kdy by se procesor Mediatek dostal do nejvyšší vlajkové kategorie (Ultra). Předchozí model Find X9 Ultra dostal v té době vrcholný Snapdragon 8 Elite Gen 5 a uvidíme, zda k této změně opravdu dojde, nebo Oppo nakonec vsadí na klasiku. Výkonnostně jsou síly vyrovnané a v otázce efektivity nabízí Mediatek často lepší výsledky, ale Snapdragon je obecně brán jako o něco více prestižní kousek křemíku.
Dostupnost s otazníkem
Předchozí modely Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra se staly prvními telefony Ultra od těchto dvou značek, které se dostaly i do Evropy, potažmo do Česka. Bohužel situace není ideální, hlavně kvůli paměťové krizi a spekuluje se o tom, že další generace zůstane opět jen v Číně, a v případě již zmíněného Oppa je dokonce možné, že se nedočkáme vůbec.
Breaking: OPPO Find X10 Ultra development is now paused. Very likely to be cancelled pic.twitter.com/q6qv68yCwt
— Kartikey Singh (@That_Kartikey) November 6, 2026