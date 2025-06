Vivo X Fold 5 v přípravě: lehká skládačka, se kterou se budete moci potápět

Značka Vivo letos v březnu představila dvojici ohebných smartphonů z rodiny Vivo X Fold 3. Jak základní model, tak i vybavenější varianta Pro se pyšnily tenkým a lehkým tělem, výkonným čipsetem i silnou sestavou fotoaparátů. Přestože se stále jedná o jedny z nejlepších ohebných smartphonů na trhu, společnost Vivo nechce usnout na vavřínech a už nyní připravuje nástupce, který by měl být podle posledních spekulací představen už letos v létě. Pro získání pozornosti se už nyní objevují na sociálních sítích první upoutávky.

Příchod smartphonu Vivo X Fold 5 prozradil sám výkonný ředitel společnosti Boxiao Han, který na sociální sítě vypustil video, ve kterém je na dvouramenných váhách porovnávána hmotnost aktuální generace Vivo X Fold 3 s nadcházející Vivo X Fold 5.

It has been more than a year since the release of vivo X Fold3. Now vivo X Fold5 will be released in June, weighing less than 219g, and will become the lightest big folding machine in the world. However, it is said that 8Gen3 chip is still used, which may indicate that the price… pic.twitter.com/KNGYwtszMU

— ICE CAT (@UniverseIce) June 3, 2025