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Vivo vytáhlo trumf pod 9 tisíc Kč! Model V70 Lite má obří 6500mAh baterii a 90W nabíjení

Jakub Fišer
Jakub Fišer 11. 7. 12:00
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Vivo V70 Lite 5G

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  • Vivo začíná v Česku nabízet další model z řady V70
  • Odlehčený model V70 nabízí velkou baterii, rychlé nabíjení a dva fotoaparáty
  • Jeho cena je do konce července snížena na necelých 9 tisíc korun

Značka Vivo rozšiřuje svou nabídku telefonů střední třídy o nový model V70 Lite 5G. Novinka cílí především na uživatele, kteří od telefonu očekávají dlouhou výdrž, dobrou fotovýbavu a dostatek výkonu pro každodenní používání, aniž by museli sahat po dražších modelech. Se zaváděcí nabídkou se totiž dostanete pod hranici 10 tisíc korun.

Nové, dostupnější Vivo V70 Lite

Největším lákadlem telefonu je bezesporu baterie s kapacitou 6 500 mAh, která patří mezi největší v této kategorii. Přesto se výrobci podařilo udržet relativně tenké tělo s profilem necelých 7,6 milimetru. Výrobce slibuje bezproblémové zvládnutí náročného dne plného navigace, sociálních sítí, fotografování i streamování videa. Podporováno je navíc 90W rychlé nabíjení, které by mělo telefon dobít za necelou hodinu.

Vivo V70 Lite 5G
Vivo V70 Lite 5G na oficiálním snímku

V oblasti fotografie vsadilo Vivo na hlavní 50Mpx snímač Sony IMX882, který doplňuje 8Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. O selfie a videohovory se stará přední kamera s rozlišením 32 Mpx. Hlavní snímač nabízí také 2× bezeztrátový zoom a podporu natáčení videa ve 4K rozlišení, a to jak zadní, tak přední kamerou. Výrobce se tradičně opírá také o softwarové úpravy a funkce využívající umělou inteligenci: například nabízí nástroje pro odstranění nechtěných objektů z fotografií, automatické vylepšení kvality snímků a podobně.

O výkon se stará čipset MediaTek Dimensity 7400 Turbo vyráběný 4nm procesem. Ten by měl bez problémů zvládat běžný multitasking i hraní méně náročnějších her. K dispozici je rovněž herní režim optimalizující výkon a systém chlazení, který má pomoci udržet stabilní výkon i při vyšší zátěži.

Přední straně dominuje 6,77″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 60Hz či 120Hz obnovovací frekvencí. Nechybí podpora HDR10+ ani certifikace pro omezení vyzařování modrého světla. Výbavu doplňují stereo reproduktory s vysokou hlasitostí a také zvýšená odolnost proti prachu a vodě podle certifikace IP65. Telefon přichází s nadstavbou Funtouch OS 16 postavenou na Androidu 16 (přestože zbytek modelové řady už běží na OriginOS 6 a nabídne také integraci asistenta Google Gemini nebo AI funkce pro přepis řeči a práci s textem.



Nabíjení telefonu Vivo V70 FE



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Cena a dostupnost

Model vivo V70 Lite 5G vstupuje na český trh v černém barevném provedení, během srpna by jej měla doplnit také modrá varianta. Doporučená cena za variantu s 6 GB RAM a 256GB úložištěm byla stanovena na 10 990 korun, nicméně u vybraných prodejců je možné se slevovým kódem dosáhnout na cenu 8 999 korun, ale jen do konce července.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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