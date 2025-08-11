Vivo V50 Lite stojí jen pět tisíc korun. Podívejte se, jak fotí a nahrává video

- Vyzkoušeli jsme, jak fotí telefon střední třídy Vivo V50 Lite
- Ve dne i v noci se hodně opírá o hlavní (a skoro jediný) snímač IMX882
- Při natáčení videa však zamrzí absence optické stabilizace obrazu
Jakou kvalitu očekáváte od telefonu za 5 tisíc korun? Spousta lidí staví na piedestal svých požadavků od nového telefonu hlavně fotoaparát. Umí si v této disciplíně však poradit i telefony s cenovkou kolem 5 tisíc korun? Podívali jsme se zblízka na novinku letošního března – Vivo V50 Lite. Stylový telefon střední třídy, který zaujme i slušnými, leč nepříliš univerzálními fotoschopnostmi. Jak fotí?
Tajemná sestava fotoaparátů
Nejprve nutno podotknout, že čínský výrobce na našem trhu prodává pod označením „Vivo V50 Lite“ globální 4G variantu, která má mírně odlišnou výbavu oproti 5G modelu, a to zejména v otázce fotoaparátu. Sestava se tím pádem skládá pouze z hlavního snímače, přidruženého hloubkového foťáku a selfie kamerky:
- Hlavní – Sony IMX882, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,95″ velikost čipu, clona f/1.8, elektronická stabilizace obrazu (EIS), fázové ostření (PDAF).
- Hloubkový – neznámý čip, rozlišení 2 Mpx, clona f/2.4.
- Přední – neznámý čip, rozlišení 31,9 Mpx, clona f/2.5.
Jak fotí?
Jak správně chápete, výrobce nezveřejňuje kompletní specifikace sekundární kamery a selfie fotoaparátu, konkrétní model fotočipu tak známe pouze u hlavní kamery. Štěstí, že jde o šikovný Sony IMX882, která většinu času pracuje v komprimovaném 12,5Mpx režimu, můžete však přepnout i na plné rozlišení 50,3 Mpx.
Výsledkem snažení jsou vlastně velmi dobré snímky za denního světla. Spoléhat se můžete na dostatečnou hloubku ostrosti, a to i při komprimovaném rozlišení. Ve dne i v noci potěší správná práce se světlem, což je překvapivé vzhledem k využití pouze jediného fotoaparátu; 2Mpx hloubkový v tomto zase tolik nápomocný není.
Zamrzí možná trochu saturovanější barvy. Léto je vskutku barevné a bohaté na syté odstíny, přesto snímky na velkém monitoru po extrakci z telefonu působí až moc barevně, možná snově. Zelená je až moc zelená, žlutá a oranžová (dobře je to vidět u snímku automatů na jízdenky) vyloženě křičí. Pakliže vám ale vyhovují spíše líbivější než realistické snímky, nebudete mít problém.
Doplňkový snímač přichází na řadu při pořizování portrétních snímků. Ty vypadají na první pohled výborně, jsou dostatečně ostré a bokeh efekt (rozmazané pozadí, prosvětlené popředí) funguje také na výbornou; navíc jej můžete po vyfocení ještě dodatečně upravovat. Pro fanoušky portrétových fotek je k dispozici i 10 předpřipravených filtrů s rozličnou úrovní efektu bokeh. Pokud nemáte dostatek světla, můžete využít speciální kruhový blesk Aura Light – jen pozor, chybí regulace teploty osvětlení, které najdete u dražších modelů.
Právě u portrétů se však naplno projeví nedostatek hlavního snímače – absence optické stabilizace. Pokud se rozhodnete využít 2× digitální zoom, který vám fotoaplikace přímo nabízí, musíte udržet ruku opravdu hodně statickou, abyste dokázali i se zoomem zachytit vše ostře. Ne vždy se to ale podaří. Maximální digitální zoom je 10×, ten ale nelze doporučit, snímky pak extrémně pixelizují, okousaných vektorových hran si všimnete i bez lupy.
Jak natáčí videa?
Flip 7 podporuje natáčení videa ve Full HD při 30 fps, případně v úsporném HD rozlišení při 30 i 60 fps. Kvalita samotného záběru je srovnatelná s kvalitou fotografií – ostrost i prosvětlení je na dobré úrovni, chybí ale autentičtější podání barev. Sympatickou výhodou je, že rovnou při natáčení lze aplikovat filtry pro zkrášlení/zesvětlení obličeje nebo vyhlazení kontur.
I u videa se však jako tenká červená linka objevuje neduh s absencí posílené stabilizace. Omezení na elektronickou stabilizaci totiž de facto neumožňuje natočit plynulý záběr z ruky. I když stojíte na místě, přirozené chvění ruky bude způsobovat, že je záběr roztřesený. Pokud začnete pochodovat, bude pro případné diváky už velmi složité odolat jemné kinetóze, která se u roztřesených záběrů často objevuje. Přední kamerka také nabízí Full HD rozlišení při 30 fps, ale i zde chybí jakákoliv výrazná stabilizace.
Cena a dostupnost
Smartphone Vivo V50 Lite je dostupný v barevných variantách Phantom Black, Fantasy Purple a Titanium Gold. Cenu čínský výrobce stanovil na 5 290 korun za 4G verzi a 6 499 korun za 5G variantu, přičemž v prodeji je už nyní.