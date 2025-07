Vivo V50 Lite je extrémní stylovka. Vybrali jsme Top 5 nejlepších funkcí

Vivo V50 Lite slibuje stylový vzhled doplněný AMOLED displejem a slušným fotoaparátem

Vybrali jsme pět funkcí, které dělají z V50 Lite povedený telefon pro každodenní použití

Aktuálně jej pořídíte od 5 290 korun za 4G variantu, která cílí na méně náročné

Vivo V50 Lite na první pohled zaujme svým elegantním vzhledem, ale rozhodně nejde jen o design. Tento model se snaží zaujmout i technickou výbavou, a to za cenu, která zůstává v dostupnější kategorii. Vybrali jsme pětici vlastností, které podle nás stojí za zmínku – nejen kvůli tomu, co nabízí, ale i jak zapadají do celkového uživatelského zážitku.

Design, který si nehraje na něco, čím není

Vivo V50 Lite patří k telefonům, které v ruce vypadají dražší, než ve skutečnosti jsou. Zadní strana s jemným gradientem a výrazným svislým modulem fotoaparátu přitahuje pozornost, aniž by působila přehnaně. Tenký profil a zaoblené hrany zase přispívají k pohodlnému držení a celkově příjemnému dojmu při používání.

Na rozdíl od mnoha konkurentů v této cenové kategorii si Vivo nehraje na „prémiovost“ pomocí imitací kovu nebo skla, ale pracuje s plasty způsobem, který působí moderně a vkusně. Telefon působí lehce, a přitom pevně – což ocení především ti, kdo telefon často nosí v kapse nebo v ruce. Pro případ, že byste chtěli zaručit lepší odolnost, v balení najdete jednoduchý plastový kryt.

AMOLED displej s vysokým jasem

Velkým překvapením v této třídě je AMOLED displej. V50 Lite nabízí Full HD+ rozlišení a velmi slušný jas, díky kterému zůstává dobře čitelný i na přímém slunci. Barvy jsou živé, černá opravdu černá – ať už sledujete video, nebo jen procházíte sociální sítě, obraz prostě působí nadprůměrně.

Výhodou AMOLED technologie je i úspora energie při tmavých motivech, a V50 Lite toho umí využít i díky podpoře Always-on displeje. Ten vám zobrazí notifikace, čas a další základní informace i při zhasnuté obrazovce, aniž by spotřebovával zbytečně moc baterie. Navrch se sluší zmínit podporu HDR10+, 120Hz obnovovací frekvenci a svítivost až 1 800 nitů.

Fotoaparát, který nezklame ani při slabším světle

Vivo vsadilo na hlavní 50 Mpx snímač, který v kombinaci s optimalizovaným softwarem a 8Mpx širokoúhlý fotoaparátem přináší velmi solidní výsledky. Přes den jsou snímky ostré a detailní, ale příjemným překvapením je i noční režim, který si poradí se složitějšími světelnými podmínkami.

Nechybí ani několik režimů pro portréty, umělecké filtry a další vychytávky. Fanoušky videa však zamrzí možnost natáčet přinejlepším ve Full HD rozlišení. Zadní modul doplňuje širokoúhlý objektiv a makro, což sice nejsou revoluční přídavky, ale rozšiřují možnosti focení bez nutnosti dalších aplikací.

Obří baterie a rychlé nabíjení

Baterie s kapacitou 6 500 mAh už sama o sobě působí maximálně nadstandarně. Vivo toho dosáhlo díky použití baterie nového typu, která je založená na křemíko-uhlíkové anodě. Telefon se z nuly na 50 % dostane zhruba za 23 minut, což je výsledkem velmi svižného 90W nabíjení. Do 100 % pak výrobce inzeruje 52minutové nabíjení.

Dlužno ale myslet na to, že nabíječka už nějakou dobu není součástí balení, a to platí i u těchto levnějších modelů, nejen u vlajkových lodí. Neměli bychom však opomenout také 6W reverzní nabíjení kabelem – například pokud někdo z vašich přátel bude potřebovat pomocnou „nabíjecí“ ruku.

Plynulý chod díky optimalizovanému systému

Uvnitř telefonu najdeme procesor Snapdragon 685, který sice nepatří k nejvýkonnějším na trhu, ale pro běžné používání – sociální sítě, focení, YouTube nebo lehké hraní – bohatě stačí. Klíčovou roli tu ale hraje optimalizace systému Funtouch OS, který je postavený na Androidu 14. Dlužno však podotknout, že tato čipová sestava nemá v podpoře 5G sítě, budete si tak muset vystačit se 4G LTE.

Systém je přehledný, nenabízí přebytek bloatwaru a reaguje svižně. Oceňujeme i několik užitečných funkcí, jako je např. rozdělená obrazovka, plovoucí okna nebo pokročilé možnosti správy soukromí. Pokud nejste nároční hráči, telefon vám výkonem vystačí víc než dobře.

Cena a dostupnost

Smartphone Vivo V50 Lite je dostupný v barevných variantách Phantom Black, Fantasy Purple a Titanium Gold. Cenu čínský výrobce stanovil na 5 290 korun za 4G verzi a 6 499 korun za 5G variantu, přičemž v prodeji je už nyní.

Autor článku Michal Javůrek Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.