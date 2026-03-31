Asus ExpertBook Ultra recenze: firemní notebook, který rozhodně nenudí

- Novinka sází na extrémně lehké tělo, novou generaci OLED panelů a velmi bohatou výbavu
- Nová generace Intel Panther Lake nastavuje laťku velmi vysoko
- Za konfiguraci s Intel Core Ultra X7 358H, 64 GB RAM a 2TB úložištěm zaplatíte 76 990 Kč s DPH
Řada ExpertBook dosud mířila hlavně na firemní klientelu a nabízela poměrně nudné pracovní notebooky bez větší snahy nabídnout něco navíc. Asus ExpertBook Ultra ale tuto představu mění. Novinka sází na velmi lehké tělo, 14palcový OLED displej, bohatou konektorovou výbavou, a především nový čip Intel Panther Lake. Výsledkem je prémiový pracovní notebook, který cílí nejen na manažery, ale také na náročné uživatele. Obstojí ale ExpertBook Ultra i v praxi a obhájí cenu 76 990 Kč?
Design a konstrukce
Po designové stránce připomíná starší modely ExpertBook s čistým, matným povrchem, ale to je prakticky vše, co s nimi má společného. Po prvním uchopení překvapí nízkou hmotností 1,09 kilogramu a kvalitním zpracováním. Celkovým dojmem tak připomíná spíše řadu ProArt.
Využívá celokovové šasi z horčíko-hliníkové slitiny a podobně jako u některých modelů ZenBook i zde je víko opatřeno speciální povrchovou úpravou, která pomáhá omezit šmouhy a otisky. Zároveň splňuje certifikaci MIL-STD-810H a displej chrání tvrzené sklo Gorilla Glass Victus.
Už při prvním spuštění zaujme bílým LED páskem, který je zasazený do základny a elegantně prosvítá pod víkem. Zamrzí však, že prozatím plní jen estetickou roli a minimálně během testování k němu nebyla k dispozici žádná funkce. Každopádně Asus již potvrdil, že v budoucnu bude mít praktické využití, například pro signalizaci systémových stavů.
Ve srovnání s jinými 14palcovými notebooky zaujme hlavně menší tloušťkou (31,09 × 21,28 × 1,59 cm). Zpracování je velmi dobré. Vše přesně lícuje, šasi je pevné a nikde se neprohýbá. Menší nevýhodou je, že displej nelze vyklopit do úhlu 180 stupňů, maximálně „jen“ do 160 stupňů.
Klávesnice a touchpad
Asus v posledních generacích notebooků výrazně zapracoval na vstupních zařízeních a platí to i pro ExpertBook Ultra. Využívá plnohodnotnou podsvícenou klávesnici se zdvihem 1,5 mm. Klávesy jsou kryty UV vrstvou, jež má přispět k vyšší odolnosti, menšímu ulpívání otisků a jemnějšímu povrchu. Tohle se ale hodnotí obtížně, na dotyk se nijak výrazně nelišily od jiných klávesnic Asus a k opotřebení během čtrnácti dnů nedošlo, ale psaní je velmi pohodlné a zvykání bylo rychlé.
Zajímavým detailem jsou speciálně označené klávesy 1 až 4, které slouží ke spouštění oblíbených aplikací a funkcí. Výhodou je také čtečka otisků prstů integrovaná v tlačítku napájení v pravém horním rohu.
Touchpad má velký skleněný povrch, prst po něm klouže lehce, reakce jsou přesné a bezproblémové. Pro klikání se využívá haptika, což je výrazná změna oproti klasickému mechanickému kliknutí. Překvapí tichým provozem, a hlavně vyšší citlivostí. Vyšší citlivost nemusí sednout každému. Výhodou tohoto řešení ale je možnost nastavení nejen citlivosti, ale i intenzity odezvy. Po několika úpravách si touchpad nastavíte podle vlastních preferencí.
OLED displej
Právě displej patří k hlavním důvodům, proč o ExpertBooku Ultra uvažovat. Testovaná konfigurace stojí na 14″ dotykovém OLED panelu s rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů, poměrem stran 16:10 a adaptivní obnovovací frekvencí 30 až 120 Hz. Při přehrávání HDR obsahu může dosáhnout až na 1 400 nitů, běžný jas je maximálně 600 nitů, nechybí ani stoprocentní pokrytí DCI-P3.
Nejedná se ale o klasický OLED panel, nýbrž o nejnovější generaci, která je již vybavena tzv. Tandem technologií. Technologie využívá dvě vrstvy diod nad sebou. V praxi to přináší tři výhody: vyšší maximální jas, delší životnost a nižší spotřebu. Asus uvádí o 40 procent nižší spotřebu oproti klasickým OLED panelům.
Důležité je zmínit i to, že má matnou povrchovou úpravu, což pomáhá s čitelností. Proti lesklým displejům může matný povrch působit jemně zrnitě. Mně osobně to nevadilo, citlivější uživatelé si toho ale všimnout mohou.
IR kamera a reproduktory
Nad displejem najdete Full HD webkameru s praktickou fyzickou krytkou a infračerveným senzorem. Ten doplňuje čtečku otisků prstů, takže se přes Windows Hello můžete přihlašovat skenováním obličeje i otiskem prstů. Obě možnosti pak fungují spolehlivě.
Přestože jde o kompaktní zařízení, má hned šest reproduktorů, které zajišťují kvalitní zvukový přednes. Nejde o žádné slabé, plechově hrající reproduktory, které jsou u pracovních notebooků běžné. Zvukem se přibližuje prémiovým notebookům typu Apple MacBook Pro.
Výkon
Asus ExpertBook Ultra je jedním z prvních notebooků, který nasazuje nový Intel Core Ultra X7 358H, tedy čip z nové generace Panther Lake. Tento čip pak doplňuje integrovaná grafika Intel Arc B390. Už generace Lunar Lake a Arrow Lake naznačily zlepšení. U Panther Lake je posun výraznější. Bez přehánění se dá napsat, že je Intel zpátky a tentokrát nepůsobí jako ten, kdo ztrácí. Na českém trhu je pak dodáván s 64GB LPDDR5X RAM a velmi rychlým 2TB úložištěm. Rychlost čtení v CrystalDiskMark přesáhla 14 GB/s.
Výkonu má dostatek pro prakticky jakoukoli práci, kterou mu svěříte. Bez problémů si na něm zahrajete i nejnovější náročné hry jako je Cyberpunk 2077. A to dokonce i když ho odpojíte ze sítě a necháte pouze na baterii. Důvodem je hlavně integrovaná grafika, která se výkonem přibližuje dedikované NVIDIA GeForce RTX 4050, ale s tím rozdílem, že je výrazně úspornější.
To se pozitivně projevuje na výdrži, chlazení i hlučnosti. Je zřejmé, že nejde o běžný manažerský notebook, ale počítá i s náročnějším multitaskingem, střihem videa nebo úpravou fotek.
|Benchmark
|Výsledek
|Geekbench 6 – Single Core
|2 822 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|16 411 bodů
|Geekbench 6 – GPU OpenCL
|55 076 bodů
|Cinebench 2026 – Single Thread
|499 bodů
|Cinebench 2026 – Multi Thread
|3 761 bodů
|PC Mark 10
|8 954 bodů
|PC Mark 10 Extended
|10 395 bodů
|3DMark Time Spy
|6 780 bodů
|3DMark Time Spy Extreme
|3 211 bodů
|3DMark Steel Nomad
|1 392 bodů
|3DMark Solar Bay
|27 551 bodů
|3DMark Solar Bay Extreme
|4 096 bodů
|CPU-Z – Single Core
|770 bodů
|CPU-Z – Multi Core
|9 191 bodů
Hry jsem zkoušel v nativním rozlišení na střední detaily. Monster Hunter Wilds fungoval s cca 35 FPS, při hraní z baterky to bylo 33 FPS. Black Myth: Wukong na tom byl podobně, střední detaily zhruba 36 FPS, u baterie pak 34 FPS. Starší Resident Evil 6 fungoval na nejvyšší detaily s 80+ FPS. Plynulejšího hraní se dosáhne snížením detailů a hlavně rozlišení. Na malém displeji vypadají i ve Full HD rozlišení perfektně a pak si například zahrajete zmíněný Cyberpunk 2077 s 60 FPS.
Konektivita a systém
Přestože je ExpertBook Ultra na svou výbavu tenký, Asus se naštěstí nevydal cestou přehnaného minimalismu u portů. K dispozici jsou dva porty Thunderbolt 4, dva klasické USB-A, HDMI 2.1 a 3,5mm audio jack. Nechybí Wi-Fi 7 ani Bluetooth 6.0 a obě technologie fungují bez problémů. Zamrzet může absence ethernetového portu.
Systém Windows 11 Pro tradičně doplňuje software v čele s aplikací MyAsus pro nastavení zařízení a utilitou MyExpert pro rychlé zapínání či vypínání AI a firemních funkcí. Stálicí je pak aplikace GlideX pro sdílení obrazovky s mobilem. Bohužel i zde je předinstalovaná zkušební verze antiviru McAfee, odinstalace je ale naštěstí snadná.
Výdrž akumulátoru a nabíjení
Za velmi dobrou výdrží stojí 70Wh akumulátor, úsporný OLED panel a také úsporný Panther Lake čip. Při jasu nastaveném na 75 procent vydržel v podstatě celý den. Po zhruba pěti hodinách vesměs kancelářské práce a surfování po internetu, 2 hodinách přehrávání videa a 30 minut hraní her zbývalo na baterii ještě pár procent. Nízká je i spotřeba v klidovém režimu, za 15 hodin v zavřeném stavu ubylo pět procent baterie.
Solidní je i rychlost nabíjení. Na padesát procent se s přibaleným 90W adaptérem dostanete asi za30 minut. Kompletní nabití pak trvá zhruba hodinu a půl.
|Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|16 minut
|30 minut
|52 minut
|90 minut
Závěrečné hodnocení
Asus ExpertBook Ultra není jen jedním z nejambicióznějších firemních notebooků, které tchajwanská společnost v posledních letech představila. Jde momentálně o jeden z nejlepších prémiových kompaktních notebooků na trhu. Nesází jen na nízkou hmotnost a reprezentativní vzhled, ale i na špičkový displej, velmi dobrou klávesnici, skvělý výkon nové platformy Panther Lake. Pořizovací cena 76 990 Kč s DPH je vysoká, ale dostanete téměř bezchybné zařízení, jehož nedostatky jsou spíše otázkou osobních preferencí.
Matný OLED nemusí sednout každému, stejně jako haptický touchpad může být pro část uživatelů nezvyk. Mírně zamrzí, že LED pásek není využíván k žádným funkcím a maximální úhel otevření je „jen“ 160 stupňů. Otravný antivir McAfee vás zdrží nanejvýš minutu, než ho odinstalujete. Zásadnější výtky se hledají těžko. Pokud hledáte prémiový pracovní notebook, který nevypadá nudně a současně nabídne kompletní výbavu bez zásadních kompromisů, Asus ExpertBook Ultra je rozhodně trefou do černého.
Asus ExpertBook Ultra
Design a konstrukce9.4/10
Hardwarová výbava9.3/10
Výdrž akumulátoru8.9/10
Konektivita9.0/10
Kvalita displeje9.2/10
Vstupní zařízení9.0/10
Klady
- na business ultrabook velmi vysoký výkon
- špičkový dotykový OLED panel nové generace
- výborné zpracování, lehké kovové šasi
- nadprůměrná výdrž baterie
- povedená klávesnice, velký touchpad s haptikou
- slušná portová výbava
- rychlé nabíjení
- povedené reproduktory
Zápory
- velmi vysoká cena
- matný OLED může působit lehce zrnitě
- prozatím žádné využití pro LED pásek
- předinstalovaný „antivir“ McAfee