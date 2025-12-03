Vivo odstartovalo skvělou vánoční nabídku. Na modelu X300 Pro ušetříte tisíce korun

- Vivo spustilo obří předvánoční slevy na většinu svých smartphonů
- X300 Pro můžete pořídit o 7 tisíc levněji, na základním modelu ušetříte 4 tisíce
- Pozornosti by neměl uniknout ani levnější model V50 Lite, který zlevnil ve 4G i 5G verzi
Černý pátek je sice oficiálně za námi, což znamená jediné – kvapem se nám blíží vánoční svátky. Pokud jste nějakou zajímavou slevu z minulého měsíce nestihli, rozhodně nemusíte zoufat. Vivo se v letošním roce poměrně hodně činilo a představilo hned několik velmi zajímavých modelů, jež můžete nyní zakoupit za velmi zajímavé ceny. V některých případech můžete ušetřit i několik tisíc, což rozhodně stojí za zvážení. Které modely se vyplatí nejvíce?
Špičkové Vivo X300 Pro za historicky nejlepší cenu
Vivo X300 Pro je to nejlepší, co můžete od této značky pořídit, a celkově jde o jeden z nejlepších a nejzajímavějších smartphonů letošního roku. Tělo je z kovu a nabízí i pokročilou odolnost IP68/69, tedy ochranu proti prachu a vniknutí vody při ponoření až do 1,5 metru maximálně na půl hodiny.
V případě displeje hovoříme o 6,78″ AMOLED panelu typu 8T LTPO, který disponuje dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz v závislosti na obsahu, umí HDR10+ i Dolby Vision a má rozlišení 1 260 × 2 800 pixelů (jemnost 452 pixelů na palec). Pokud jde o výkon, ten zajišťuje vlajkový čipset MediaTek Dimensity 9500.
Nechybí mi ani podpora NFC pro bezkontaktní platby, Wi-Fi 6, Bluetooth 6, samozřejmě 5G i 4G. K dispozici je též 16 GB RAM (lze rozšířít o dalších 16 GB virtuální paměti) a také 512GB úložiště, ze kterého za běžných okolností zbyde zhruba 480 GB. Samozřejmostí jsou také stereo reproduktory, USB-C 3.2 a přímo po vybalení obdržíte i Android 16 s novou nadstavbou Origin OS 6 (výrobce garantuje 5 aktualizací Androidu a 7 let bezpečnostních aktualizací). Baterie poté slibuje kapacitu 5 440 mAh.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,98 × 75,48 × 7,99 mm, hmotnost: 226 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5440 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Co se týče fotoaparátů, těmi se může Vivo X300 Pro pochlubit ve spolupráci s německou firmou Zeiss. Hlavní 50Mpx snímač má velikost čipu 1/1,28″, světelnost f/1.57 či optickou stabilizaci, teleobjektiv se pyšní rozlišením 200 Mpx, clonou f/2.67, 3,5× optickým přiblížením a optickou stabilizací obrazu a třetí do party je širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a clonou f/2.0.
Běžná malobchodní cena Vivo X30 Pro je 34 999 korun, což je adekvátní částka vzhledem k výbavě. Pokud ale chcete ušetřit, v období od 3. do 24. prosince můžete skrze oficiální stránky výrobce sehnat vlajkový model s 20% slevou za příznivější částku 27 992 korun, přičemž navíc jako dárek dostanete rychlou 90W nabíječku. Výše slevy je v tomto případě skvělých 7 000 Kč.
Vivo X300: výhodnější než kdy předtím
Ani základní model Vivo X300 není špatná volba. Vivo X300 vypadá po designové stránce velmi podobně jako jeho vybavenější sourozenec, ale v menších rozměrech – na výšku má pouze 150 milimetrů, v pase 7,95 milimetrů, hmotnost se zastavila na 190 gramech. Telefon je klasickým sendvičem dvou skleněných ploch propojených plochým hliníkovým rámečkem, na zádech se pak nachází rozměrný fotomodul. Novinka potěší i vysokou odolností a díky standardu IP68 a IP69 se nezalekne ani horké, ani tryskající vody.
Pokud jde o displej, jedná se o 6,31″ LTPO OLED panel s rozlišením 1 216 × 2 640 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz a podporou obsahu v HDR10+, přičemž součástí obrazovky je ultrazvuková čtečka otisků prstů. Zadní straně vévodí trojice fotoaparátů ve složení 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.68, 50Mpx širokoúhlý se světelností f/2.0 a 50Mpx teleobjektiv s optickou stabilizací a světelností f/2.57.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 150,57 × 71,92 × 7,95 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5360 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
O dostatek výkonu se stará MediaTek Dimensity 9500, ve spolupráci s 12/256 GB či 16/512 GB paměťmi Po stránce bezdrátové konektivity nic zásadního nechybí, telefon podporuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC. O výdrž se stará baterie s kapacitou 5400 mAh a podporou 90W rychlého nabíjení. Přímo po vybalení obdržíte i Android 16 s novou nadstavbou Origin OS 6 (výrobce garantuje 5 aktualizací Androidu a 7 let bezpečnostních updatů).
Standardní cena Vivo X300 je stanovena na 26 999 korun, přičemž stejně jako v případě vybavenějšího sourozence, také základní model můžete mít v období od 3. do 24. prosince z oficiálních stránek výrobce s 15% slevou, tedy za cenu 22 942 korun, a i v tomto případě dostanete jako dárek zdarma originální 90W nabíječku. Výše slevy je v tomto případě přes 4 000 Kč.
Elegán z nižší třídy za hubičku
Byla by chyba opomenout také model Vivo V50 Lite 5G, případně jeho 4G variantu pro ty, kteří si na rychlejší internet příliš nepotrpí a rádi jej vymění za příznivější cenu. Vivo V50 Lite na první pohled zaujme svým elegantním vzhledem, ale rozhodně nejde jen o design. Na rozdíl od mnoha konkurentů v této cenové kategorii si Vivo nehraje na „prémiovost“ pomocí imitací kovu nebo skla, ale používá plasty, a to moderně a vkusně.
Překvapením v této třídě je AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, velmi slušným jasem 1800 nitů a navrch se sluší zmínit podpora HDR10+ či 120Hz obnovovací frekvence. Vivo vsadilo na 50Mpx hlavní snímač, který v kombinaci s optimalizovaným softwarem a 8Mpx širokoúhlým fotoaparátem přináší velmi solidní výsledky. Baterie s kapacitou 6 500 mAh potěší, stejně jako podpora rychlého 90W nabíjení.
Uvnitř telefonu najdeme procesor Snapdragon 685, který si s běžnými úkoly poradí na jedničku, přičemž klíčovou roli tu ale hraje optimalizace systému Funtouch OS, který je postavený na Androidu 14. Dlužno však podotknout, že tato čipová sestava nepodporuje 5G sítě, budete si tak muset vystačit se 4G LTE.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,77 × 76,28 × 7,79 mm, hmotnost: 197 g, zvýšená odolnost: IP65
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Vivo V50 Lite pořídíte za běžných okolností za 7 299 korun v případě 5G varianty, dostupnější 4G variantu máte možnost pořídit za 6 299 korun. Aktuálně lze nicméně v prosinci oba modely pořídit za mnohem zajímavější částku, konkrétně za 4 999 Kč v případě 5G varianty (v rámci VIP ceny na Datart.cz je to dokonce jen 4 899 Kč), zatímco 4G verzi můžete sehnat na Planeo.cz za fantastických 4 499 Kč.