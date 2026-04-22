Vivo má problém: takovou evropskou cenu Oppo Find X9 Ultra nikdo nečekal

- Oppo Find X9 Ultra si budete moci předobjednat už příští týden, konkrétně od 28. dubna
- Oficiální českou cenu zatím neznáme, můžeme si ale vypomoci přepočtem ze zahraničních cen
- Vrcholný model s 16 GB RAM a 1TB úložištěm přijde zhruba na 48 300 korun
Společnost Oppo včera představila svůj dosud nejvybavenější smartphone. Oppo Find X9 Ultra představuje to nejlepší, co je možné při současných technologiích vyrobit – důraz byl kladen především na fotovýbavu, se kterou bude čerstvá novinka aspirovat na nejlepší fotomobil letošního roku. Čínský výrobce bohužel zatím tají tuzemskou cenu, která bude odhalena až příští týden, můžeme si ale vypomoci přepočtem ze zahraničních cen.
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Oppo Find X9 Ultra: startovací cena nad 40 tisíci
Čínští výrobci smartphonů se s cenami utrhli ze řetězu. Nedávno představený smartphone Vivo X300 Ultra startuje na 46 999 korunách, za speciální sadu s fotografickým kitem dokonce zaplatíte 56 999 korun. Dalo se předpokládat, že Oppo nasadí podobnou cenovou politiku, nakonec to ale vypadá, že jeho nový vrcholný model bude o něco levnější.
Evropská cena Oppo Find X9 Ultra startuje na 1 699 eurech, což je v přepočtu asi 41 500 korun včetně DPH. Je však nutné podotknout, že se jedná o konfiguraci 12/512 GB, zatímco konkurenční Vivo se prodává s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Oppo Find X9 Ultra bude dostupný i v dalších paměťových verzích, v jejich případě ale známe pouze čínské ceny. Při výpočtu těch českých si nicméně můžeme vypomoci konverzním poměrem zatím jediné známé paměťové varianty:
|Paměť
|Čínská cena
|Přepočtená česká cena
|12/256 GB
|7 499 CNY
|asi 39 tisíc korun
|12/512 GB
|7 999 CNY
|asi 41 500 korun
|16/512 GB
|8 499 CNY
|asi 44 100 korun
|16 GB/1 TB
|9 299 CNY
|asi 48 300 korun
Oppo v Číně bude prodávat rovněž nejvyšší konfiguraci své novinky v balíčku se speciálním Hasselblad Earth Explorer Kitem, a to za cenu 11 999 CNY, což je v přepočtu asi 62 300 korun. Samotný Hasselblad Professional Imaging Accessory Kit přijde na 2 499 CNY, tedy asi 13 tisíc korun.
Podle informací, které má redakce k dispozici, se u nás bude nejprve prodávat varianta s 12 GB RAM a 512GB úložištěm, kterou později doplní ještě verze s 1TB úložištěm a 16 GB RAM. Stejně tak by měla být k dispozici varianta s fotokitem Hasselblad Earth Explorer Kit.
Proč jsou telefony v Číně levnější než v Evropě?
Důvodů, proč jsou smartphony a další elektronika v Číně výrazně levnější než na evropském/českém trhu, je hned několik:
- Většina telefonů se vyrábí přímo v Číně, díky čemuž jsou zde nižší náklady na logistiku a dopravu.
- V Číně jsou také nižší daně a poplatky spojené s elektronikou. Naproti tomu v Evropě musí telefony podléhat DPH a dalším clům.
- Čínský trh je také extrémně konkurenční – výrobci, jako je Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo či Vivo, se snaží držet co nejnižší ceny, aby si získali své zákazníky. V Evropě se do výsledné ceny promítají také vyšší náklady na marketing a distribuci.
- Další položkou, která telefony v Evropě prodražuje, jsou nejrůznější evropské předpisy a certifikace, například směrnice o bezpečnosti a ekologii. V Číně tyto požadavky nejsou tak přísné.
- Některé modely prodávané v Číně nepodporují e Evropě používaná 5G pásma, případně u nich není nutné platit poplatky za využívání Google služeb.
- V Evropě se telefony ve výrazně vyšší míře prodávají přes distributory, kteří si pochopitelně přidávají svou marži. V Číně se telefony prodávají častěji přímo přes výrobce či jejich oficiální e-shopy, což se rovněž pozitivně promítne do výsledné ceny.
- V neposlední řadě jsou to investice do reklamy a budování značky, které jsou v Evropě výrazně vyšší než na domácím trhu. Tyto faktory dohromady způsobují, že telefony v Číně mohou být až o desítky procent levnější než v Evropě.
Ve všech případech se každopádně jedná o vysoké částky, které bude Oppo částečně kompenzovat hodnotnými dary. Podle oficiálního německého e-shopu výrobce k telefonu přibalí buď tablet Oppo Pad 5, anebo hodinky Oppo Watch X3.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,16 × 76,97 × 9,10 mm (tundra umber), 163,16 × 76,97 × 8,65 mm (canyon orange), hmotnost: 236 g (tundra umber), 235 g (canyon orange), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7050 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Mimoto zákazníci dostanou ještě magnetický kryt a slevy na další produkty, například sluchátka. Doufáme, že stejné dárky Oppo nabídne i českým zákazníkům. Pravdu se dozvíme příští týden 28. dubna, kdy budou oficiálně zahájeny předobjednávky. Na pultech obchodů se pak telefon objeví 11. května.