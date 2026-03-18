Vítané vylepšení pro starší hry od Nintenda! Switch 2 u nich naplno využije svůj výkon

- Hry pro původní Nintendo Switch budou na nové generaci fungovat lépe
- Součástí aktualizace 22.0.0 je nový režim s názvem Handheld Mode Boost
- Ten donutí starší tituly fungovat v televizním režimu i ve chvíli, kdy Switch 2 používáte jako handheld
Herní konzole od Nintenda patří mezi ty nejoblíbenější a nejlépe prodávané na světě. Ostatně není divu, vzhledem k tomu, že se jedná o kompaktní zařízení, které nabízí originální provedení a navíc k tomu i exkluzivní hry. První generace konzole Switch byla nicméně oprávněně kritizována pro nedostatek výkonu, což se sice na hrách (minimálně na těch přímo od Nintenda) nikterak výrazně nepodepsalo, přesto museli být vývojáři v řadě případů kreativní, pokud chtěli svůj titul na Switch dostat. Tento nedostatek naštěstí napravila druhá generace, nicméně starší hry až doposud vyšší výkon nedokázaly využít.
Switch 2 využije svůj výkon u starších titulů
To se ale nyní mění. Tituly pro původní Switch totiž zvládly fungovat ve dvou režimech podle toho, zda byla konzole připojena k televizi, nebo zda fungovala v handheldovém režimu. Stejné nastavení se pochopitelně přenášelo také na druhou generaci Switche, byť konzole díky razantnímu nárůstu výkonu zvládne vyšší grafické nastavení i v režimu handheldu. Nejnovější aktualizace zlepší výkon původních her pro Switch hraných v přenosném režimu, přičemž po jeho zapnutí bude Switch 2 nutit původní tituly běžet tak, jako by byla konzole připojena k televizi.
Tato aktualizace by měla původním hrám pro Switch přinést vylepšení grafiky, protože dosud bylo možné je v přenosném režimu spouštět pouze v rozlišení 720p, což je rozlišení podporované displejem první generace Switche. Díky tomu, že se hry pro první Switch je nyní možné spouštět v režimu připojení k televizi, měly by být schopny využít displej konzole Switch 2 s rozlišením 1080p.
Pro aktivaci nového režimu je potřeba v nastavení aktivovat funkci „Handheld Mode Boost“. Nintendo zároveň upozorňuje, že se nastavení nemusí dotknout všech her a pro některé nemusí nové nastavení znamenat žádnou výraznou změnu. Zároveň také japonská společnost varuje, že nové nastavení, které je k dispozici v rámci aktualizace 22.0.0, může ovlivnit funkčnost titulů. V praxi to znamená například možné problémy s ovládáním či dotykovou obrazovkou, nicméně neočekáváme, že by se jednalo o nějaké rozšířené problémy. Určitě ale očekávejte vyšší spotřebu energie.