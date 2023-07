Vision Pro bude nedostatkovým zbožím. Apple prý trápí výrobní problémy

Výroba Vision Pro vázne, Apple se musí spokojit s nižšími cíli

Potíže údajně způsobují ultrajemné displeje od Sony

Apple aktuálně počítá s dodávkou 400 tisíc kusů v prvním roce

Apple na letošním ročníku vývojářské konference WWDC představil dlouho očekávanou náhlavní soupravu pro konzumaci obsahu v rozšířené a virtuální realitě. Brýle Vision Pro jsou až po okraj napěchované technologiemi, o čehož se odvíjí i vysoká cena 3 499 dolarů (asi 93 tisíc korun s DPH). Apple začne svoje brýle prodávat až na začátku příštího roku, a to ještě v omezeném počtu zemí. A i tak bude mít zřejmě problém pokrýt poptávku.

Vision Pro trápí výrobní problémy

Souprava Vision Pro je postavená z velkého množství různých komponent zabalených do těla z hliníku a skla. Apple se tak při výrobě musí spoléhat na velké množství partnerů a jakýkoliv výpadek mu může výrobu značně zkomplikovat. Původně se hovořilo o tom, že by Apple chtěl do roku 2024 vyrobit 1 milion headsetů, ovšem tento cíl se zdá být nereálným.

Podle deníku Financial Times, který se odvolává na spolehlivé zdroje v dodavatelských řetězcích, má Apple do konce příštího roku expedovat maximálně 400 tisíc headsetů Vision Pro, spíše to bude ale ještě nižší číslo. Údajně se totiž vyskytly problémy s produkcí ultrajemných microOLED obrazovek, které má na svědomí společnost Sony ve spolupráci s tchajwanským čipovým gigantem TSMC.

O tom, že bude produkce nižší, než Apple očekával, svědčí i snížené objednávky komponent od čínských výrobců. Dvě nejmenované firmy byly údajně požádány, aby v prvním roce připravily dostatek dílů pro 130-140 tisíc kusů Vision Pro, což je daleko za původními předpoklady. Podle reportu Financial Times Apple plánoval v roce 2025 uvést na trh levnější variantu headsetu s displeji od korejských firem, tento projekt byl ale prý kvůli problémům s Vision Pro odložen.

Pokud se ukáží být výše uvedené informace pravdivé, je možné, že příští rok budou brýle Vision Pro dostupné pouze v USA a jejich rozšíření do dalších koutů světa se odehraje až v roce 2025. Samozřejmě to platí pouze v případě, že o Vision Pro bude i přes jejich velkou cenu zájem ze strany spotřebitelů.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?