Virální legenda z Applu končí: Sam Sung opustil firmu a změnil si jméno

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 23. 10. 18:00
Plačící Jihokorejec v obchodě Apple Store (ilustrační obrázek)
  • Zaměstnanec Applu se jménem Sam Sung se před více než deseti lety stal virálním hitem internetu
  • Gigant z Cupertina ale z jeho jména až tak nadšený nebyl
  • Sung nakonec v Applu skončil a změnil si své příjmení

Součástí marketingových přestřelek velkých technologických korporací je také více či méně vtipné popichování. Jedním z nich se mohl pyšnit Apple, který v roce 2012 ve svém Apple Store zaměstnal člověka jménem Sam Sung, což se pochopitelně stalo virálním hitem a gigant z Cupertina díky tomu mohl s trochou nadsázky tvrdit, že jeho největší konkurent pro něj pracuje. Jak se ale zdá, tento PR kousek nebyl úplně žádaný.

Sam Sung už v maloobchodě pracovat nebude

V nedávném rozhovoru pro Business Insider tento zaměstnanec podrobně popsal toto období svého života, reakci společnosti Apple a vysvětlil, proč nakonec změnil své jméno. V roce 2012 se na Redditu objevila fotografie Sungovy vizitky z Applu, která se rychle začala šířit. Apple mu zavolal a zeptal se ho, zda o tomto příspěvku ví, přičemž Sung začal mít obavy, že přijde o práci. „Byl jsem tak vyděšený, že jsem chtěl jen držet hlavu dole a zůstat zaměstnaný,“ uvedl. Když Sunga při práci oslovil reportér, Apple jej z obchodu stáhnul a ostatním zaměstnancům nařídil, aby se o něm veřejně nevyjadřovali.

Sam Sung v dražbě svých věcí
Sam Sung vydražil svou vizitku a pracovní oděv, přičemž výdělek dal na charitu

Sung nakonec opustil Apple v roce 2013, protože chtěl opustit segment maloobchodního prodeje, a v roce 2014 nakonec vydražil své staré vizitky a části svého bývalého pracovního oděvu pro charitativní účely. Sung si změnil jméno až po odchodu z Apple, ale jeho rozhodnutí bylo přímým důsledkem toho, že se stal virálním internetovým hitem. Jak sám řekl, „nechtěl být známý jako internetový vtip“.



Nakonec se rozhodl změnit své příjmení na Struan, což je podle něj název jednoho z jeho oblíbených míst ve Skotsku. Ačkoli své rozhodnutí změnit jméno nelituje, říká, že by si přál, aby mohl svému mladšímu já říct, aby celou situaci bral s nadhledem a nestresoval se kvůli práci.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

