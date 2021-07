Víme, která Xiaomi dostanou aktualizaci na Android 12 s MIUI 13

Čínská společnost Xiaomi platí za odpovědného výrobce, alespoň co se týče aktualizace svých zařízení na nové verze operačního systému. V poslední době sice v Xiaomi dávají přednost vlajkovým modelům na domácím čínském trhu, to však neznamená, že by na mezinárodní trh a méně vybavené modely zanevřeli.

Server Gizchina přišel s informacemi ohledně aktualizací chytrých telefonů od Xiaomi na nadcházející Android 12 s nadstavbou MIUI 13. Ačkoli se jedná o neoficiální seznam, jeho délka je poměrně potěšující:

Bohužel neznáme ani prioritu pro jednotlivé telefony, ani přibližné datum spuštění aktualizací. Kromě toho Xiaomi velmi rádo nasazuje novou verzi MIUI také na starší verzi Androidu, takže bohužel není jisté, zda všechna zařízení dostanou Android 12 společně s nadstavbou MIUI 13.