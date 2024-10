Vesmírný podzim? Navštivte největší festival kosmických aktivit Czech Space Week

Od průmyslových podniků přes nově vzniklé startupy až po pedagogy, studenty a ostatní fanoušky vesmíru.

Na své si na největším festivalu kosmických aktivit v Česku, který se letos koná od 4. do 10. listopadu, přijde úplně každý.

Akce pro odbornou obec, ale i širokou veřejnost, se budou opět konat napříč celým Českem

Sedmý ročník festivalu Czech Space Week pořádá Ministerstvo dopravy společně s agenturou CzechInvest, Hvězdárnou a planetáriem hlavního města Prahy Planetum a dalšími partnery z týmu Czech Space.

Czech Space Week propojuje

Hlavní událostí festivalu budou již tradiční průmyslové dny Space2Business, které do Česka přilákají řadu zahraniční firem a expertů. Účast na veletrhu kosmických firem již přislíbil americký astronaut Andrew Feustel, který v minulosti vynesl na mezinárodní kosmickou stanici (ISS) českého krtečka, výkonný ředitel agentury Evropské unie pro vesmírný program (EUSPA) Rodrigo da Costa nebo ředitelka komercializace, průmyslu a obchodu Evropské vesmírné agentury (ESA) Geraldine Naja.

V letošním roce se průmyslové dny, které se budou konat v pražském Černínském paláci, zaměří na spojení Česka s regiony Severní Ameriky, Afriky a Izraele, odkud přijede navázat nová obchodní partnerství například společnost IAI, která se stala jedním z hlavních partnerů festivalu. Průmyslové dny nebudou propojovat pouze regionálně, ale i sektorově. Potenciál spolupráce kosmického průmyslu s dalšími odvětvími rozvinou například panelové diskuze Space in Mobility, Space for Climate Tech a Space and Defence. Pozornost bude v rámci iniciativy České cesty do vesmíru věnována také tématu vzdělávání a tomu, jak do kosmického průmyslu přilákat mladé talenty.

Studentská cesta ke hvězdám

Pro studenty bude určena také každoroční akce Příští zastávka vesmír, která se letos uskuteční v Hvězdárně a planetáriu Brno. Součástí konference, která vznikla s cílem inspirovat mladé lidi k objevování vesmírných příležitostí již na střední a vysoké škole, bude také studentský Job Fair s přehledem stáží a možností spolupráce s předními českými kosmickými společnosti již během studia.

Tato konference přiveze do Brna významné Čechy pracující v Evropské vesmírné agentuře. Mezi nimi i Janu Mulačovou, která má dlouholeté zkušenosti s řízením kvality projektů a misí v rámci ESA a která se o svých zkušenostech rozpovídá také na panelové diskuzi Space4Women — akce, jejímž posláním je prostřednictvím inspirativních příběhů představit široké veřejnosti ženy, které prorazily v na první pohled mužském odvětví. Panelová diskuze se bude konat v prostorách VUT, které je hlavním spoluorganizátorem této akce.

Trénink astronautů i představení vesmírných startupů

Součástí festivalu budou také další již tradiční události a eventy. Astronomický ústav Akademie věd ČR například otevře své dveře veřejnosti, analogoví astronauti se potkají k nácviku misí, které na Zemi simulují podmínky ve vesmíru, České uživatelské fórum Copernicus se sejde na dvoudenní akci plné pestrých přednášek zaměřených na Dálkový průzkum Země a inkubátor ESA BIC Czech Republic představí své letošní úspěchy a stávající i nové startupy.

Podrobný seznam akcí a přehled možností, jak se na jednotlivé z nich přihlásit, bude postupně zveřejňován na webových stránkách Czech Space Weeku.