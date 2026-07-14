Vyšla první veřejná beta iOS 27: stažení do iPhonu je otázkou několika kliknutí

- Apple právě uvolnil první veřejné betaverze svých nejnovějších operačních systémů
- Díky tomu si nové funkce ze systémů iOS 27, watchOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 můžete vyzkoušet s předstihem
- Stačí se přihlásit do beta programu a update pak stáhnout jako běžné aktualizace
Letošní čekání na veřejné betaverze nejnovějších systémů je u konce. Apple právě uvolnil očekávané veřejné betaverze systémů iOS 27, watchOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 Golden Gate. Tyto aktualizace dorazily více než měsíc po oznámení a vypuštění prvních vývojářských sestavení, které už v redakci testujeme. Jak si můžete aktualizace vyzkoušet s předstihem i vy?
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iOS 27 Beta pro veřejnost je tady
V redakci jsme nemeškali a okamžitě nainstalovali nejnovější betaverzi. Ani v jednom z případů neevidujeme žádné zásadní problémy s aplikacemi, na iPhonu bez problémů fungují i bankovní aplikace.
Tím, že kolegové už na svých zařízeních několik týdnů testují vývojářské bety, ze kterých veřejné betaverze vycházejí, a ani u nich nenarazili na žádné komplikace, můžeme veřejnou betu s klidným svědomím doporučit pro běžné používání. Pokud si chcete vyzkoušet nové funkce představené letos v červnu na konferenci WWDC 26, máte nyní skvělou možnost.
Jak se zaregistrovat do beta programu?
- Na vašem zařízení přejděte na webovou stránku beta.apple.com.
- Pod výčtem nových aktualizací zvolte modré tlačítko „Sign up“.
- Přihlaste se svým Apple ID a potvrďte souhlas s podmínkami betaverze modrým tlačítkem „Agree“.
- Jakmile bude beta dostupná, stačí přejít do Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru –> Aktualizace betaverzí a vybrat iOS 27 Public Beta.
- Pokud už jste se do beta programu registrovali v minulosti, stačí jen přejít do nabídky Nastavení, změnit profil na iOS 27 Public Beta a zkontrolovat dostupnost nové aktualizace.
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Veřejná beta iOS 27 a iPadOS 27: jak stáhnout?
- Na vašem iPhonu či iPadu se zaregistrovaným Apple Beta Programem přejděte do Nastavení.
- Ze sloupce vyberte „Obecné“ a pak „Aktualizace softwaru“.
- V horní části zvolte „Aktualizace betaverzí“ a ze seznamu vyberte iOS 27 Public Beta, respektive iPadOS 27 Public Beta.
- Update spustíte dole modrým tlačítkem „Aktualizovat“.
Obdobným způsobem stáhnete i betaverzi macOS – zde stačí na počítači přejít do nabídky Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru, kde vyberte macOS 27 Golden Gate Public Beta.
V případě Apple Watch se na veřejný beta profil přepnete v aplikaci Watch na vašem iPhonu, kde opět pod záložkou Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru vyberte watchOS 27 Public Beta.