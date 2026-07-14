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Vyšla první veřejná beta iOS 27: stažení do iPhonu je otázkou několika kliknutí

Jiří Hrma
Jiří Hrma 14. 7. 6:15
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Nová Siri AI na iPhonu s iOS 27 (ilustrační obrázek)
  • Apple právě uvolnil první veřejné betaverze svých nejnovějších operačních systémů
  • Díky tomu si nové funkce ze systémů iOS 27, watchOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 můžete vyzkoušet s předstihem
  • Stačí se přihlásit do beta programu a update pak stáhnout jako běžné aktualizace

Letošní čekání na veřejné betaverze nejnovějších systémů je u konce. Apple právě uvolnil očekávané veřejné betaverze systémů iOS 27, watchOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 Golden Gate. Tyto aktualizace dorazily více než měsíc po oznámení a vypuštění prvních vývojářských sestavení, které už v redakci testujeme. Jak si můžete aktualizace vyzkoušet s předstihem i vy?

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iOS 27 Beta pro veřejnost je tady

V redakci jsme nemeškali a okamžitě nainstalovali nejnovější betaverzi. Ani v jednom z případů neevidujeme žádné zásadní problémy s aplikacemi, na iPhonu bez problémů fungují i bankovní aplikace.

iPhone Air a instalace iOS 27 Developer beta (ilustrační obrázek)
iPhone Air a instalace iOS 27 Developer beta – vývojářská verze (ilustrační obrázek)

Tím, že kolegové už na svých zařízeních několik týdnů testují vývojářské bety, ze kterých veřejné betaverze vycházejí, a ani u nich nenarazili na žádné komplikace, můžeme veřejnou betu s klidným svědomím doporučit pro běžné používání. Pokud si chcete vyzkoušet nové funkce představené letos v červnu na konferenci WWDC 26, máte nyní skvělou možnost.

Jak se zaregistrovat do beta programu?

  1. Na vašem zařízení přejděte na webovou stránku beta.apple.com.
  2. Pod výčtem nových aktualizací zvolte modré tlačítko „Sign up“.
  3. Přihlaste se svým Apple ID a potvrďte souhlas s podmínkami betaverze modrým tlačítkem „Agree“.
  4. Jakmile bude beta dostupná, stačí přejít do Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru –> Aktualizace betaverzí a vybrat iOS 27 Public Beta.
  5. Pokud už jste se do beta programu registrovali v minulosti, stačí jen přejít do nabídky Nastavení, změnit profil na iOS 27 Public Beta a zkontrolovat dostupnost nové aktualizace.


iOS 27 3D funkce u tapety



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Veřejná beta iOS 27 a iPadOS 27: jak stáhnout?

  1. Na vašem iPhonu či iPadu se zaregistrovaným Apple Beta Programem přejděte do Nastavení.
  2. Ze sloupce vyberte „Obecné“ a pak „Aktualizace softwaru“.
  3. V horní části zvolte „Aktualizace betaverzí“ a ze seznamu vyberte iOS 27 Public Beta, respektive iPadOS 27 Public Beta.
  4. Update spustíte dole modrým tlačítkem „Aktualizovat“.

Obdobným způsobem stáhnete i betaverzi macOS – zde stačí na počítači přejít do nabídky Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru, kde vyberte macOS 27 Golden Gate Public Beta.



iOS 27 (ilustrační obrázek)



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V případě Apple Watch se na veřejný beta profil přepnete v aplikaci Watch na vašem iPhonu, kde opět pod záložkou Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru vyberte watchOS 27 Public Beta.

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Zdroj článku
Autor článku Jiří Hrma
Jiří Hrma
Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.

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