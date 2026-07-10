Čína bude mít co kopírovat: iOS 27 přináší geniální efekt pro tapety, který boří internet

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- V nejnovější beta verzi iOS 27 se objevil zajímavý vizuální efekt
- Vybrané tapety získají prostorový 3D vzhled díky oddělení objektu od pozadí
- Kromě zamykací obrazovky to ale funguje i jinde v systému, třeba při stažení oznamovacího centra
Představení iOS 27 v rozporu s tradicemi neprovázela smršť nových funkcí, Apple se letos zaměřil spíše na umělou inteligenci a novou Siri. Nicméně první vývojářské bety už odhalují několik větších či menších novinek, a jednou z nich je i efektní práce s tapetou na zamykací obrazovce a v oznamovacím centru. Nový efekt využívá prostorové oddělení objektu od pozadí a vytváří dojem, že se hlavní motiv tapety vznáší nad zbytkem uživatelského rozhraní. Jak to vypadá v praxi?
Unikátní designový prvek v betě iOS 27
Pokud iPhone rozpozná na tapetě výrazný objekt v popředí, například člověka, domácího mazlíčka nebo jiný dobře oddělený předmět, zobrazí jej při stažení oznamovacího centra krátce nad rozmazaným pozadím a ostatními prvky systému. Výsledkem je mnohem prostorovější a živější animace než dosud. Některým uživatelům na internetu to dokonce přišlo jako chyba či designový glitch, podle všeho se ale jedná o pevnou funkci iOS 27.
Nový efekt samozřejmě nefunguje s každou fotografií. Podmínkou je podpora takzvaného hloubkového efektu, který Apple využívá už několik let například na zamykací obrazovce, kde mohou objekt na fotografii částečně překrývat hodiny nebo jiné widgety. Snímky s nevýrazným kontrastem nebo příliš rušným pozadím pravděpodobně nový efekt vůbec neaktivují.
Ok Apple.
You cooked this time with this one.
IOS 27 Beta 3, turn the wallpaper depth effect on, and enjoy 🥹 pic.twitter.com/rIKkTknPWq
— Mukul Sharma (@stufflistings) July 6, 2026
Apple zatím novinku oficiálně nepředstavil a není jisté, zda se objeví i ve finální verzi systému plánované na letošní podzim. U beta verzí totiž není výjimkou, že některé funkce během vývoje ještě zmizí nebo se výrazně změní. Nápovědou může být vydání veřejné beta verze, který už se do značné míry blíží podobě finální verze. V plánu je někdy v druhé polovině července.