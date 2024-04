Velký zlom v pravidlech App Store: emulátory her dostanou zelenou

V App Store se mohou nově objevit emulátory her

Vývojáři si ale musejí pohlídat jejich legální původ

Apple také povoluje hudebním aplikacím otvírat externí weby

V březnu letošního roku začal naplno platit evropský Akt o digitálních trzích (DMA), který si klade za cíl zajistit spravedlivější konkurenční prostředí v online světě. Toto nařízení dopadlo nejvíce na společnost Apple, která musela více otevřít svoji mobilní platformu iOS a obchod App Store. Apple se evropské legislativě podvolil po svém a vysloužil si od vývojářů poměrně hlasitou kritiku, naštěstí se ukazuje, že aktuálně nastavená pravidla nejsou konečná a mohou se dočkat dalších úprav.

Emulátory mají cestu do iOS otevřenou

Platforma iOS od března letošního roku umožňuje evropským uživatelům stahovat aplikace i z jiných zdrojů než z App Store, a to buď z aplikačních obchodů třetích stran, nebo ve vybraných případech přímo z webových stránek. Kromě toho se v Cupertinu nyní rozhodli uvolnit otěže samotného App Store – upravené pokyny z tohoto týdne nově povolují zasílání aplikací, které byly dříve v jablečném obchodě zakázané.

Vývojáři mohou nově do App Store zasílat emulátory her, které se dosud na iOS pohybovaly v šedé zóně – buď si je uživatelé stahovali do odemknutých iPhonů, anebo je vývojáři ve svých aplikacích schovávali. Upravené pokyny jablečného obchodu emulátory povolují, nicméně jejich vývojáři musejí zajistit, že veškeré nabízené hry budou v souladu s platnými zákony. Za pirátské kopie starých konzolových her bude Apple zřejmě tvůrce emulátorů nekompromisně trestat. Pokud se ale Nintendo rozhodne vytvořit pro iOS například emulátor her z GameBoye, má dveře otevřené.

Úleva pro hudební aplikace

Druhá novinka v podmínkách App Store se týká hudebních streamovacích aplikací – ty nově mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, například pro ověření uživatele, či dokonce k zakoupení obsahu mimo samotnou aplikaci. Spotify tak například může nabídnout skrze externí stránku prodloužení předplatného bez nutnosti odvádět Applu desátky za zprostředkování nákupu.

Vývojáři hudebních aplikací nicméně budou muset vyřešit jednu nepříjemnost – odkazy na externí weby Apple povolí pouze v Evropské unii. Naopak povolená instalace emulátorů se týká celého světa.