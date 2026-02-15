TOPlist

Velký zátah Nintenda na emulátory: v ohrožení jsou úplně všechny populární projekty

Marek Bartík
Marek Bartík 15. 2. 12:00
0
Člověk držící Nintendo Switch v čeveno-modré barvě
  • Společnost Nintendo si posvítila prakticky na všechny emulátory Switche, které se aktuálně nacházejí na GitHubu
  • Repozitáře emulátorů zatím stále fungují, byť pravděpodobně ne na dlouho
  • Aktivní projekty zůstávají k dispozici i mimo GitHub, jejich dohledání na internetu však může být v budoucnu čím dál obtížnější

Nintendo je v herní komunitě nechvalně proslulé striktním přístupem k různým fanouškovským projektům. Od loňského zásahu proti známým emulátorům Yuzu a Ryujinx se však japonská společnost možná až netypicky odmlčela. Překvapivé období klidu přerušila až nyní, když na základě amerického zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA) odeslala výzvu ke stažení doslova všem emulátorům konzole Switch, které se v současné době nacházejí na GitHubu.

Emulátory v ohrožení

Výzva tak doputovala například k autorům aktivních emulátorů jako Eden, Citron, Kenji-N nebo MeloNX stejně jako ke tvůrcům již dříve pozastavených projektů Sudachi a Skyline. V době psaní tohoto článku byly jejich repozitáře stále online, ale pravděpodobně nebude trvat dlouho, než z oblíbené vývojářské platformy nadobro zmizí.

Vývoj emulátorů prvního Switche zaznamenal na začátku loňského roku významný rozmach. Z původního open-source kódu zrušeného emulátoru Yuzu začaly vznikat nezávislé větve jako Citron nebo Eden. Argument Nintenda pro odstranění emulátorů je pokaždé stejný – týká se obcházení ochranných opatření, která zahrnují kryptografické klíče uvnitř konzole, které se používají k dešifrování her. Zmíněné emulátory Citron a Eden nicméně žádné klíče neobsahují, hráči si je musí opatřit sami.

Pojistka proti smazání

Nintendo také tvrdí, že hry pro Switch lze legálně hrát pouze na oficiálním hardwaru. Ale i v tomto případě platí, že žádný ze zmíněných emulátorů neobsahuje žádné ROM ani návody k vyhledávání a stahování obsahu chraněného autorskými právy. Právníkům japonské společnosti nicméně vadí, že emulátory vůbec dokáží přehrávat pirátský obsah. Autoři Yuzu se s Nintendem nakonec vyrovnali mimosoudně, v současnosti tak neexistuje precedens, který by mohl posloužit jako vzor při řešení obdobných sporů v budoucnosti.



Gta 6 Baby



Nepřehlédněte

Plán na GTA 6 začíná v ložnici! V téhle zemi stačí porodit v den vydání a hru dostanete zdarma

Není to poprvé, co se Nintendo zaměřilo na emulátory na GitHubu, většina jejich autorů se proto na potenciální zrušení připravila zkopírováním repozitářů na soukromé servery, čímž se jejich odstranění z internetu stává prakticky nemožným úkolem.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

