Velikost aktualizace: 61 terabajtů! Takhle velký update aplikace od Xiaomi nikdo nečekal

Marek Bartík
Marek Bartík 16. 2. 9:00
0
Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro
  • Majitele chytrých telefonů od Xiaomi překvapilo upozornění na aktualizaci s nečekanou velikostí
  • Update aplikace Galerie totiž po uživatelích požadoval přibližně 61 TB volného místa v paměti telefonu
  • Čínský výrobce už stihl přispěchat s opravou, která vrací velikost aktualizace zpět do normálu 

Poměrně bizarní oznámení se nedávno objevilo na obrazovkách řadě majitelů telefonů od Xiaomi. Čínský výrobce své uživatele informoval o nové verzi vlastní aplikace Galerie a vyzýval je k provedené aktualizace. Na tom by však nebylo vůbec nic zvláštního, jedná se ostatně o běžnou praxi. To by však update na verzi V5.0.2.7 nesměl vyžadovat přesně 61 787 778 MB, tedy přibližně 61 TB, volného místa v paměti telefonu.

Majitele telefonů Xiaomi překvapila bizarní notifikace. Aplikace Galerie vyžadovala aktualizaci, která měla zabírat více než 61 TB volného místa v paměti telefonu
Majitele telefonů Xiaomi překvapila bizarní notifikace. Aplikace Galerie vyžadovala aktualizaci, která měla zabírat více než 61 TB volného místa v paměti telefonu

Kde teď vezmu 61 TB? smáli se uživatelé

Absurdně vysoké číslo se rychle stalo virálním v rámci online komunity, která se sdružuje kolem produktů od Xiaomi. Na aktualizační balíček s velikostí, která tisíckrát překračuje úložnou kapacitu současných telefonů, na diskuzním fóru upozornil uživatel s přezdívkou rocky2168. A vtipné reakce ostatních diskutérů na sebe nenechaly dlouho čekat. „Xiaomi nám asi omylem chtělo nahrát všechny své servery do našich telefonů,“ vtipkoval například jeden z uživatelů.



Apple Music



K humorné situaci pravděpodobně došlo v důsledku chyby na straně serveru nebo nepřesnosti v databázi, která obsahovala nesprávnou informaci o velikosti instalačního balíčku. Situace pochopitelně neušla pozornosti ani samotnému čínskému výrobci, který už chybu stihl odstranit. Aktuálně tak aktualizační balíček opět ukazuje normální a očekávanou velikost v řádu několika desítek megabajtů.

