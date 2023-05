Váš e-mail špehují neviditelné přílohy. Jak se jich zbavit?

Víte o tom, že vás firmy mohou špehovat prostřednictvím e-mailů?

Tato praktika je velmi oblíbená u marketingových a reklamních sdělení

Účinná obrana existuje, mnohdy ale není úplně zdarma

Někoho to možná překvapí, ale i e-mailová komunikace může být velmi nebezpečná. A to zrovna nemyslíme vlny phishingu, které v pravidelných intervalech korzují českým internetem. Elektronická pošta totiž může ukrývat na první pohled neviditelné trackery a sledovací nástroje, které zkoumají to, jak adresát s e-mailem pracuje.

Štěnice v e-mailu

Velké společnosti a marketingové agentury umisťují speciální sledovací zařízení do většiny reklamních e-mailů. Dokážou díky tomu sledovat, kdy jste e-mail poprvé otevřeli, kolikrát jste ho otevřeli poté znovu, jak jste e-mailem scrollovali a také na jaké prvky jste klikali myší nebo prstem.

Z analytického hlediska jde o vcelku výhodný nástroj, vaší firmě totiž může přinést hodnotné informace o tom, jak vaši klienti (či lidé, které chcete oslovit) s vašimi reklamními sděleními pracují.

Když chce někdo sledovat, zda jste si jeho e-mail přečetli, vloží do něj malý obrázek o velikosti 1 × 1 pixel. Jakmile e-mail otevřete, dojde ke spojení se serverem, na kterém je obrázek uložen, a zaznamená interakci. Na stejném principu mimochodem často funguje i trackování bannerových kampaní napříč internetem.

Obrázky bývají buď skutečně titěrné, tudíž okem na monitoru či displeji nejsou běžně patrné. A pak také často mohou být doopravdy neviditelné, zřizovatelé sledovacích e-mailů totiž používají formáty jako PNG nebo GIF, díky čemuž mohou učinit obrázky transparentní.

Jak odhalit, že vás někdo sleduje?

Jak zaznělo, jde o běžnou agendu analýzy klientů, pro velkou spoustu firem nic neobvyklého. Problém je však na etické rovině – adresáti reklamních e-mailu s neviditelnou štěnicí totiž nevyjádřili výslovný souhlas s tím, že si přejí být tímto způsobem špehováni.

Takže jak se šmíráků zbavit? Zahraniční server Laptop Mag doporučuje doplněk pro Google Chrome či Firefox jménem Ugly Email. Problém je totiž v tom, že běžní e-mailoví klienti (Gmail, Outlook a další) ochranu před tímto neduhem nenabízí.

Na mobilním telefonu budete muset sáhnout po alternativním klientu, jako je třeba HEY. Ten však vyjde na 99 dolarů ročně (asi 2 200 korun). Profesionální ochranu e-mailové schránky nicméně nabízí třeba i společnost DuckDuckGo nebo Mozilla a jejich Firefox Relay.

Apple Mail chrání soukromí uživatelů

Světlou výjimkou je Apple Mail, e-mailový klient integrovaný do macOS, iOS i iPadOS. Na počítači stačí otevřít Mail, na horní liště vybrat Nastavení –> Soukromí –> Chránit aktivitu v Mailu. Na mobilu či tabletu můžete zamířit do Natavení –> Mail –> Ochrana soukromí –> znovu funkce Chránit aktivitu v Mailu.

I když několik zlepšováků, které pro prevenci trackovacích e-mailů může udělat každý, přece jenom existuje. Vzhledem k tomu, že e-mailové trackery využívají skryté mediální přílohy, je jejich blokování vlastně jednoduché. Tou nejsnazší metodou je zabránit e-mailovým aplikacím, aby ve výchozím nastavení načítaly jakékoli obrázky, a provádět to ručně pouze u e-mailů, kterým důvěřujete.