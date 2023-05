Tahle hesla prolomíte během sekundy, v Česku je používají tisíce lidí

Byl zveřejněn seznam nejpoužívanějších hesel v Česku za rok 2022

Je možné, že mezi nimi figurují i vaše hesla

Co byste měli udělat, aby byla vaše data chráněna kvalitnějším heslem?

Bezpečnostní společnost NordPass zveřejnila rejstřík nejpoužívanějších hesel v České republice za rok 2022. Seznam má 200 položek a s přehledem lze říct, že jde ve všech případech o extrémně nebezpečná hesla. NordPass totiž zveřejnil i čas, za jaký lze tato hesla úspěšně prolomit – a většinou jde o jednotky sekund.

Soupis byl sestaven ve spolupráci s nezávislými výzkumníky, kteří se specializují na výzkum kybernetických bezpečnostních incidentů, přičemž byla vyhodnocena databáze o velikosti 3 TB. Studie zahrnuje údaje z 30 zemí, jsou v ní uvedeny konkrétní informace také o uživatelích z Česka.

Nejpoužívanější hesla v ČR

Stejně jako v letech minulých, i za rok 2022 přetrvával nešvar hesel v podobě číselné řady. Vůbec nejčastějším heslem je tedy postupka „123456“, experti z NordPass tento kód napočítali v 6 663 případech. Groteskní je, že lidem s profesionální výbavou (třeba kybernetickým zločincům) potrvá méně než 1 sekundu, než vaše heslo dešifrují.

Tady se můžete podívat na seznam 10 nejpoužívanějších hesel, celý seznam pak najdete na webu NordPass:

123456 – počet: 6 663, čas k prolomení: méně než 1 sekunda 123456789 – počet: 5 689, čas k prolomení: méně než 1 sekunda 12345 – počet: 1 775, čas k prolomení: méně než 1 sekunda heslo – počet: 1 685, čas k prolomení: méně než 1 sekunda maminka – počet: 1 452, čas k prolomení: 1 sekunda martin – počet: 1 347, čas k prolomení: méně než 1 sekunda password – počet: 885, čas k prolomení: méně než 1 sekunda veronika – počet: 858, čas k prolomení: méně než 1 sekunda michal – počet: 818, čas k prolomení: 2 minuty 1234 – počet: 756, čas k prolomení: méně než 1 sekunda

Jak je patrné, mezi nejpoužívanějšími hesly stále kralují jednoduché číselné řady, popřípadě krátká slova typu „heslo“ nebo „password“, u kterých se uživatelé ani neobtěžují využít namísto jednoho písmena číslo nebo zaměnit některé malé písmeno za velké.

Bizarní oblibu si drží také vlastní jména. Zvláštní přitom je, že se mezi nejoblíbenějšími hesly neobjevují i nejoblíbenější jména za poslední dekádu, jako jsou Eliška, Adéla, Tereza, nebo u chlapců Jakub, Jan či Tomáš. Naopak zde vidíme Michala, Veroniku, na dalších příčkách pak Moniku, Lucinku nebo Dominika. Poslední zmíněný je zároveň raritou, NordPass zde totiž vypočítal čas potřebný k prolomení na 17 minut (v ostatní případech jde o nižší jednotky sekund).

V seznamu 200 hesel se však objevují i další „extrabuřty“. Na 11. místě je například „superhry“, jméno kdysi velmi oblíbeného portálu s casual online hrami. Na pozici 24 se nachází „sparta“, přitom heslo „slavia“ je až na 184. místě – asi to něco vypovídá o fanouškovské základně.

Na 26. příčce se umístilo „hovno“, tady chtěl být někdo až moc kreativní. Mimochodem, vulgárních výrazů je seznamu vícero. Například „hovnokleslo“, které se ovšem stalo pro experty z NordPass těžkým oříškem – prolomit jej by trvalo zhruba 2 měsíce čistého času.

Jak docílit perfektně bezpečného hesla?

Používejte rozhodně komplexnější hesla a šifry, než 5–6místná slova bez čísel a bez speciálních znaků. Odborníci doporučují alespoň 12místné kombinace velkých a malých písmen, číslic a dalších speciálních znaků (dvojtečka, pomlčka, podtržítko a jiné).

Jedno heslo byste rozhodně neměli recyklovat na více profilů. Pokud máte k tomuto tendenci (a kdo nemá, že?), pořiďte si raději správce hesel. Google i Apple jej mají integrovaný do svých operačních systémů a prohlížečů, oblíbený je také 1Password a jiné.

Svá hesla průběžně měňte a aktualizujte. To má co do činění s častými úniky, kterých jsme v současnosti svědky. Jakmile vás zřizovatel sociální sítě informuje o tom, že vaše heslo mohlo uniknout, udělejte maximum pro to, abyste zůstali v bezpečí nejen vy, ale i vaše data. To znamená, abyste si heslo kupříkladu změnili na zcela jiné.