Vánoční světýlka Govee String Light 2S ozdobí stromeček doma i na zahradě

- Světelný řetěz Govee String Light 2S nabízí na 20 metrech 200 LED diod
- Ozdobí stromek doma i na zahradě a díky zelenému řetězu s ním dokonale splyne
- Je kompatibilní s protokolem Matter, lze jej ovládat hlasem či personalizovat přes aplikaci
Moderní technologie jsou dnes na každém rohu a s blížícími se Vánocemi to není jinak. Za sebou již máme třetí adventní neděli a mnoho lidí se již vrhlo do zdobení stromečku. Pokud ještě nazdobeno nemáte, chcete si ušetřit nervy s každoročním rozmotáváním nekonečné změti kabelů, nebo jen jednoduše chcete upgradovat své osvětlení (nejen) pro stromek, může vás zaujmout tento řetěz od Govee. Využití navíc vyjde nejen doma na vánočním stromečku, ale i coby venkovní osvětlení na zahradě. Vyzkoušeli jsme obě možnosti.
Na doma i venek
Světelný řetěz pod označením Govee RGBW (String Lights 2S) nabízí na délce 20 metrů celkem 200 LED diod, které disponují technologií RGBW, jak ostatně říká i název produktu. V tom spočívá jedna z největších výhod. Zatímco běžně se bílá barva tvoří smícháním všech tří barev dohromady, tedy současným zapnutím červené, zelené i modré, RGBW na to jde trochu chytřeji. Písmenko W v označení totiž znamená, že každá dioda má dedikovaný čip pro teplou bílou barvu. Bílá by tedy měla působit mnohem přirozeněji, což můžeme potvrdit i z reálné praxe. Světýlka svítí skutečně hezky.
Další výhodou je chytré mapování diod a možnost promítat na stromeček různé obrazce a tvary dle vlastní představivosti. Govee tak tímto trochu konkuruje značce Twinkly, která je těmito mapovatelnými světélky známá již roky. Krom toho nabízí světélka spoustu funkcí, které sdílí s dalšími Govee produkty. Nechybí tedy například podpora protokolu Matter, díky čemuž si vánoční stromek můžete snadno ovládat pomocí různých řešení pro chytrou domácnost, a to včetně HomeKitu od Applu.
Snesou déšť, mráz i sníh…
Dále zde máme ovládání hlasem (Alexa, Google Assistant), synchronizaci s hudbou pomocí integrovaného mikrofonu či například integraci AI v podobě generování různých scén přes aplikaci Govee Home. Jednou z největších výhod je však velmi odolné provedení celého řetězu. Světla totiž disponují certifikací IP65 a adaptér má certifikaci IP44. Navíc vydrží teploty od -10°C do 40°C. Díky tomu se světélka hodí nejen do interiéru, ale bez problémů si můžete ozdobit například i smrk na zahradě před domem.
Limitovat vás bude jen jeho velikost, se svou délkou 20 metrů se řetěz nejlépe hodí na stromky o výšce zhruba 180 – 220 centimetrů. Nemusíte se však nutně omezovat jen na stromečky, řetěz jednoduše namotáte kamkoliv, kam se vám světélka hodí, například na zábradlí, jako doplněk do neosvětlené girlandy, zkrátka kamkoliv si dokážete představit. A pokud si řetězů pořídíte více, v aplikaci je lze spojit do jednoho celku a ovládat je všechny naráz, stejně jako tato zahradní světla od Govee, která jsme testovali v létě.
Světelný řetěz je jako mnoho dalších Govee produktů k dispozici i na českém trhu a zakoupit jej můžete u několika prodejců. Například Alza.cz jej běžně nabízí za 2489 Kč, nyní však díky marketingové akci můžete ušetřit a Govee RGBW řetěz zakoupit za zajímavějších 1991 Kč. K dispozici jsou i na e-shopu oficiálního českého distributora Tygotec.cz.
Za světýlka na stromeček je to stále poměrně dost peněz, spoustě lidem se to však díky mnoha chytrým funkcím a zejména díky širokému využití v interiéru i exteriéru může vyplatit. Výrobce navíc slibuje dlouhou životnost, řetěz by měl zvládnout až 50 000 hodin svícení (to je více než 2080 dní), což jinými slovy znamená, že by vám měl řetěz vydržet dlouhé roky.