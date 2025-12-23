Vánoční slevy PlayStation Store: Battlefield 6, Hogwarts Legacy a další pecky za pár korun

- Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?
- Do obchodu PlayStation Store zavítaly zajímavé slevy ve vánoční akci
- V našem dnešním výběru jsme se zaměřili na horké novinky, například Battlefield 6
Obchod PlayStation Store s digitálními kopiemi her pro konzole PlayStation 5 a 4 odpálil své vánoční slevy, které oficiálně nazývá „slevy na konci roku“, aby vyhověl i národům a kulturám, kde se Vánoce neslaví. Obchod nabízí slevy na novější tituly, například Kingdom Come: Deliverance 2, ale i na starší hity, které můžete během vánočního volna dohnat.
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.
EA Sports FC 26
- Sleva: 60 % (původní cena 1 899 Kč, nyní 759,60 Kč)
- Žánr: sportovní simulace
- Hodnocení Metacritic: 77/100
- Platnost slevy: do 8. ledna 2026
Fotbalový simulátor jsme doporučovali i minule, nicméně sleva je teď ještě vyšší, dokonce nejvyšší od vydání v září. Nejnovější ročník slavné fotbalové série je v obchodě s digitálními kopiemi PlayStation Store v akci. EA Sports FC 26 přináší přepracovanou hratelnost inspirovanou zpětnou vazbou komunity: výrazně vylepšené driblingy, chytřejší AI, realističtější pohyby brankářů a nové role hráčů dělají z „FC 26“ možná nejlepší fotbalový zážitek letošního roku.
Navíc nabízí širokou licenci: přes 20 000 hráčů, 750+ klubů a národních týmů, 120+ stadionů a přes 35 lig. Fanoušci českého fotbalu najdou ve hře jak tuzemskou reprezentaci, tak i tři kluby: AC Sparta Praha, SK Slavia Praha a FC Viktoria Plzeň, česká liga bohužel ani po letech ve hře není.