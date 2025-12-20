TOPlist

Vánoční slevy na Nintendo! Za zlomek ceny koupíte Cyberpunk i brutální Silksong

Jakub Fišer
Jakub Fišer 20. 12. 8:00
0
Cyberpunk 2077 na Macu
  • Do obchodu Nintendo Store dorazily krátce před Štědrým dnem očekávané vánoční slevy
  • Za výhodnější ceny je k dispozici více než 4 000 titulů
  • Mezi nimi je také nový Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Cyberpunk 2077 a další

Slevy v obchodě Nintendo Store jsou poměrně pravidelné a není výjimkou, když je za lepší cenu dostupných více než tisíc her. Tentokrát se ale s výhodnými nabídkami roztrhl pytel a ve slevách se objevilo více než 4 000 titulů. Mezi ty nejzajímavější patří sportovní simulátory od EA a 2K, výhodná cena je také u Cyberpunku 2077 nebo aspiranta na hru roku – Hollow Knight: Silksong.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo Store ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo Store. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

  • Sleva: 42 % (původní cena 1 749 Kč, nyní 999 Kč)
  • Žánr: sci-fi RPG
  • Hodnocení Metacritic: 85/100
  • Platnost slevy: do 11. ledna 2026

Cyberpunk 2077 je nejspíš tou úplně největší hrou dostupnou na Switch 2, když nepočítáme tituly přímo od Nintenda. Do akce skoro za polovinu zamířila vylepšená edice Cyberpunk 2077: Ultimate, která obsahuje jak základní hru, tak i DLC Phantom Liberty. V režimu handheldu můžete hrát hit od studia CD Projekt Red v HD rozlišení až při 120 fps, po připojení do doku nabízí rozlišení až 4K.

