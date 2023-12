Vánoce na Disney+: přinášíme skvělé tipy na filmy, které musíte vidět

Streamovací platforma Disney+ nabízí bohatý vánoční výběr

Kromě klasických filmů na ní najdete i nostalgické klasiky

Nechybí například Sám doma, Smrtonosná past nebo Ledové království

Sledování pohádek a vánočních filmů ke svátkům tak nějak neodmyslitelně patří. Devadesátá léta jsou už ale dávno pryč a sledovat lineární vysílání plné reklamních bloků je dnes už zkrátka pasé. V době streamovacích služeb si můžete pustit kdykoli prakticky cokoli, zapauzovat si film kdy se vám hodí a sledovat snímky podle vašeho tempa. Poměrně zajímavou vánoční nabídku má ve svém portfoliu streamovací platforma Disney+, takže pokud přemýšlíte, že si po konci Uložta předplatíte jen jednu službu, právě království myšáka Mickeho může být tou správnou volbou. Jaké vánoční filmy na platformě najdete?

Klasika jménem Sám doma

Mezi vánoční klasiky bezesporu patří snímek Sám doma režiséra Chrise Columbuse. Příběh o tom, jak početná a roztržitá rodina McCallisterů při své cestě na dovolenou zapomenou malého Kevina samotného doma, je dnes již kultovním dílem. Jeho obrana domova před mokrými bandity v podání Joe Pesciho a Daniela Sterna umí vyvolat salvy smíchu, příležitostně pocuchat nervy, ale také nechat vás uronit slzičku. Zkrátka ideální vánoční film.

Je to neuvěřitelných 35 let, co policista John McLane přiletěl za svou ženou na Vánoce do Los Angeles, kde byl nucen čelit teroristům v čele s vynikajícím Alanem Rickmanem. Smrtonosná past sice podle samotného hlavního představitele Bruce Willise není vánočním filmem, miliony lidí po celém světě jsou ale přesvědčeni o opaku. Režisér John McTiernan zkrátka stvořil legendu, která má své neopomenutelné místo ve filmovém panteonu.

Menší diváci ocení Ledové království

„Najednou, najednou…,“ kdo by neznal píseň z Ledového království, která se představila českému publiku přesně před 10 lety. Mezitím vznikl i druhý film a třetí je právě v přípravě. Na Disney+ kromě nich naleznete také spoustu speciálů jako jsou Olafovy pohádky, Byl jednou jeden sněhulák nebo Vánoce s Olafem. Pokud máte malé děti, které Ledové království zbožňují, bez předplatného Disney+ se jednoduše neobejdete.

K vánočním svátkům ale také neodmyslitelně patří romantické komedie. Na Disney+ najdete klasiky jako je Pretty Woman, Zatím co jsi spal, Věčný příběh, Kouzelná romance, Deset důvodů, proč tě nenávidím, Past na rodiče, Návrh, Báječný svět shopaholiků nebo Král džungle. Pokud ale dáváte přednost hollywoodským trhákům, na Disney+ najdete poslední film s nestárnoucím archeologem v podání Harrisona Forda Indiana Jones a nástroj osudu.

Co dále?

Streamovací platforma Disney+ toho ale nabízí mnohem více. Za zmínku stojí kupříkladu klasická pohádka Kráska a zvíře, nezapomenutelná role Johnnyho Deppa jako Střihorukého Edvarda, sportovní komedie Kokosy na sněhu, melancholické Ukradené Vánoce Tima Burtona, Vánoční koleda s Jimem Carreym v hlavní roli nebo nostalgickou jízdu z 90. let jménem Zázrak v New Yorku. Zajímavostí je také výběr vánočních dílů oblíbených seriálů přímo od Disney+, takže si můžete vychutnat sváteční díly Simpsonových, Takové moderní rodinky, Nové holky, Black-ish, Chirurgů nebo třeba ikonického seriálu Akta X.