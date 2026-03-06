TOPlist

Válka v Íránu jako videohra? USA zveřejnily video, kde mísí skutečné záběry s Call of Duty

Michael Chrobok
Michael Chrobok 6. 3. 6:30
Donald Trump v uniformě před Bílým domem (ilustrační obrázek)
  • Video zveřejněné Bílým domem kombinuje skutečné záběry s těmi videoherními
  • Pro administrativu Donalda Trumpa nejde o první přešlap v této oblasti
  • Ministerstvo vnitřní bezpečnosti při své propagaci také zašlo příliš daleko

Videohry se v posledních letech stávají stále více realistické, což je patrné třeba na těch s válečnou tematikou. To hraje do karet především náborářům, kteří při vývoji těchto titulů rádi pomáhají, neboť si od nich slibují vyšší počty rekrutů. I když se v některých případech může zdát, že se skutečná válka té videoherní přibližuje, především pak v odvětví bojů s drony, stále se jedná o dvě zcela odlišné situace. Pro Spojené státy ale evidentně rozdíly mezi virtuální realitou a skutečností nejsou tak velké.

Bílý dům pod palbou kritiky

Ve středu Bílý dům zveřejnil video skutečných vojenských úderů na Írán ve stylu, který je obvyklý pro videa s nejzajímavějšími momenty ze hry Call of Duty, přičemž video přímo zahájil klipem právě z Call of Duty. Skutečné záběry raket a jiné munice zasahující cíle v Íránu ukazují krátké sekvence, které jsou k vidění i v jiných videích Trumpovy administrativy, jako je například toto video zveřejněné na účtu U.S. Central Command na sociální síti X.

Jak poznamenal Drew Harwell z deníku The Washington Post, animace na začátku vypadá, jako by pocházela z hry Call of Duty: Modern Warfare III, kdy hráč aktivuje odměnu za sérii zabití, která spustí jaderný útok. Administrativa opakovaně využívá hry jako základ pro příspěvky na sociálních médiích propagující její agendu. Nejenže jsou záběry z videoher kombinované s těmi skutečnými zavádějící, ale do značné míry jsou také neetické, neboť mohou vyvolávat dojem, že hraní her a vedení války jsou si podobné.



Prezident Spojených států Donald Trump (ilustrační obrázek)



Trumpův tragický mobil mění vzhled, specifikace i cenu. Uvedení na trh je stále v nedohlednu

V září zveřejnilo Ministerstvo vnitřní bezpečnosti videomontáž razií ICE se sloganem „Gotta Catch ‘Em All“ (v překladu Chyť je všechny) a doprovodnou hudbou z původního televizního seriálu Pokémon. Příspěvek ministerstva zaměřený na nábor nechvalně proslulých agentů ICE naopak použil obrázek z hry Halo s textem „DESTROY THE FLOOD“, což odkazuje na mimozemskou rasu, která se snaží hráče přemoci svými vysokými počty. I v těchto případech se dá hovořit minimálně o neetickém jednání, v případě zneužití sloganu Pokémonů dokonce o potenciálně trestné činnosti, neboť samotní tvůrci nedali svolení k využití svého intelektuálního vlastnictví.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

