V připravované Star Wars hře může umřít kdokoliv a příběh bude pokračovat

Vývoj hry Star Wars: Eclipse stále pokračuje

Má jít o akční adventuru s velkým zaměřením na příběh

Na vydání si však ještě minimálně pár roků musíme počkat

Hra Star Wars: Eclipse od francouzského studia Quantic Dream se oficiálního představení dočkala před dvěma lety. A to poměrně působivým trailerem, který toho však příliš neprozradil. Od té doby příliš informací na veřejnost neprosáklo, takže každá novinka je poměrně vítaná.

Ve Star Wars: Eclipse neuvidíte obrazovku oznamující konec hry

Nyní se o hře rozpovídala Lisa Pendse, viceprezidentka pro marketing. V první řadě přišlo ujištění, že se na hře stále pracuje a pravděpodobně ještě dlouho bude. Na druhou stranu u studia Quantic Dream to není příliš překvapující. Funguje již více než 26 let a za tu dobu vydalo pouhých pět her. Zmínit se může například Fahrenheit, Heavy Rain nebo naposledy Detroit: Become Human.

Jedná se o příběhové hry, ve kterých se klade velký důraz na rozhodování. Už u starších titulů mohli hráči omylem či záměrně zabít důležité postavy. V chystaném Star Wars: Eclipse to má být úplně identické.

„Při oznámení Star Wars Eclipse jsme se soustředili mimo jiné na to, aby bylo jasné, že jde o akční adventuru, která má všechny prvky známé z titulů Quantic Dream. To znamená rozvětvený příběh nebo třeba více hratelných postav,“ řekla Pendse magazínu IGN. „Hra nebude mít obrazovku oznamující konec hry. Kdokoliv může umřít a příběh bude stále pokračovat,“ dodala.

Nejedná se o jedinou hru ze světa Hvězdných válek, o které jsme dlouho neslyšeli. Mnohem horší situace panuje u předělávky Star Wars: KOTOR, která byla s velkou slávou oznámena na konferenci Sony PlayStation v roce 2021. Legendární RPG Knight of the Old Republic mělo být po dvaceti letech kompletně předěláno do moderní grafiky a hratelnosti, avšak vývoj má být doslova peklem. Už před rokem vyplavaly na povrch informace, že vývoj od Aspyru převzalo studio Saber Interactive. Oficiálně se však nic nepotvrdilo, pravidelně akorát můžeme vídat spekulace o tom, že vývoj remaku byl ukončen.