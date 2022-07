Předělávka Star Wars: KOTOR v ohrožení. Vývoj byl pozastaven, studio opouští zaměstnanci

Vývoj očekávané předělávky jedné z nejoceňovanějších videoher z vesmíru Star Wars – Knights of the Old Republic – se zmítá v problémech. Po nevydařené prezentaci před zástupci Lucasfilmu a Sony projekt opustili klíčoví vývojáři: umělecký ředitel Jason Minor a hlavní designér Brad Prince. Vedení studia Aspyr Media se tak rozhodlo další vývoj pozastavit na dobu neurčitou a věnovat se jiným projektům. Informaci s odvoláním na nejmenované zdroje přinesl herní novinář Jason Schreier ze zpravodajské agentury Bloomberg.

Vydání v nedohlednu

Remake byl oznámen loni v říjnu během velké předváděcí akce PlayStationu. Podle Schreiera byl ve vývoji přibližně tři roky a k vydání údajně mělo podle původních plánů dojít ještě letos. S ohledem na vývoj událostí se však nyní interně mluví až o roku 2025.

Přibližně před dvěma měsíci jsme se přitom dozvěděli, že se na vývoji podílí rovněž studio Saber Interactive (oba vývojářské celky patří švédské videoherní společnosti Embracer Group). Mezi částí zaměstnanců Aspyru má dokonce panovat přesvědčení, že původně podpůrné studio nakonec hlavní část vývoje převezme na svá bedra.

Trable hvězdného týmu

Aspyr má přitom se sérií Knights of the Old Republic poměrně slušné zkušenosti. V minulosti pracoval na mobilních konverzích obou dílů a na vývoj remaku dokonce najal řadu bývalých zaměstnanců studia BioWare, kteří se podíleli na původní hře z roku 2003.