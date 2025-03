V novém God of War se prý vrátíme do Řecka! Dočkáme se už letos, tvrdí novinář

Podle známého novináře Jeffa Grubba letos vyjde nový díl herní série God of War

Mělo by se jednat o vedlejší příběh, který hráče zavede zpět do Řecka, tedy do dějiště několika prvních dílů

Původně se spekulovalo o vylepšené kolekci původních her, na to ale nakonec zřejmě nedojde

Dosud poslední díl slavné herní série God of War s podtitulem Ragnarok vyšel na konci roku 2022. Mnohé fanoušky proto možná příjemně překvapí spekulace, podle níž by se nového pokračování mohli dočkat už v letošním roce. Alespoň to tedy tvrdí známý herní novinář Jeff Grubb, který s odvoláním na nejmenovaný zdroj na sociální síti Bluesky uvedl, že půjde o „vedlejší příběh“ zasazený do Řecka, kde se odehrávaly původní čtyři díly (tedy včetně prequelu s podtitulem Ascension) vydané mezi lety 2005 a 2013.

God of War slaví 20 let

Ještě před nedávném se přitom na internetu čile spekulovalo o možné remasterované kolekci původních her, jejíž představení, či dokonce vydání mělo připadnout na březnové oslavy dvacátého výročí série. Místo toho se však hráči pouze bezplatného kosmetického balíčku pro v úvodu zmíněný Ragnarok a nového avatara pro PlayStation. Samotní vývojáři ze studia Santa Monica navíc uvedli, že při příležitosti výročí žádné velké oznámení nechystají. Možná si ale odhalení nové hry pouze schovávali na příhodnější chvíli.

Návrat do Řecka

„Všichni se mě na to neustále ptají, takže jsem se pokusil zjistit nějaké podrobnosti,“ napsal Grubb v příspěvku na Bluesky. „God of War z Řecka je stále v přípravě na letošní rok. Akorát nepůjde o vylepšenou kolekci, ale o úplně nový vedlejší příběh,“ dodal známý novinář, který pravidelně přináší zákulisní informace z herního průmyslu.

Grubbův zdroj údajně nikdy specificky nezmiňoval remastery starších her. V návaznosti na tehdejší spekulace pouze uvedl, že se značka God of War v žádné formě neobjeví v únorové prezentaci State of Play, ale že v návaznosti na březnové výročí by se fanoušci nějaké té novinky dočkat mohli. Nyní už víme, že šlo pouze o balíček s tematickými skiny zbraní a brnění. Přesto se ale zdá, že v kancelářích Sony se na brzkém návratu slavné série skutečně pracuje.