Problematický remake Counter-Strike 1.6 dostal zelenou. Po osmi letech vývoje se hráči letos dočkají

Vývojáři na remaku hry Counter-Strike 1.6 pracovali téměř 8 let, před nedávnem byl ale zamítnut

Po týdnech dohadů nakonec Valve uznalo chybu a remake hry dorazí už letos

Čekají nás legendární mapy jako Dust 2 nebo Nuke, to vše bude v novém kabátku

Pryč jsou časy, kdy hráči trávili hodiny v Counter-Strike 1.6. Legendární mapy jako Dust 2, Nuke nebo třeba Inferno, ty všechny známe nazpaměť. Přestože nyní hráči tráví čas hlavně s Counter-Strike 2, který trhá rekordy v počtu aktivních hráčů, nostalgici stále vzpomínají na legendární verzi 1.6. Nyní se zdá, že bychom se mohli dočkat remaku.

CS: Legacy, jak se remake jmenuje, si vzali na starost vývojáři z ProMod. Toto jméno je fanouškům „cé-eska“ jistě dobře známé. Moddeři z ProModu totiž vytvořili spousty kvalitních modifikací pro předešlé díly a nyní se chystají i na předělávku 1.6 za pomocí Source enginu. Nejedná se ale o modifikaci, nýbrž o plnohodnotnou hru. Ke krátkému YouTube videu, ve kterém ukazují legendární mapy a mnohem víc, vydali i krátké prohlášení.

„CS: Legacy je samostatným plným remakem Counter-Strike 1.6, který od základů staví na 100% vlastním kódu hry a na herních assetech. Po vzrušující transformaci Global Offensive na CS2 jsme chtěli přinést klasický Counter-Strike zpět k životu, a to víc než kdy jindy,” říkají vývojáři.

Složitý vývoj i neúspěch

Hra není žádnou novinkou. Vývojáři z ProMod na remaku pracují už skoro osm let. Původní název měl být Classic Offensive a v roce 2017 prošel skrz Steam Greenlight a mohl být uveden na trh. Vývojáři na něm tak usilovně pracovali, a to do tohoto roku. V lednu jim totiž přišel automaticky rozesílaný e-mail od Steam podpory, že jejich aplikace nebude na platformu uvedena, důvod nebyl sdělen.

Po týdnech dohadů s Valve ale nakonec bylo uznáno, že ProMod skutečně splňuje podmínky. Nakonec tak vývojáři změnili název z Classic Offensive na CS: Legacy a prozatím dostali zelenou. Dále také slibují, že hra vyjde někdy letos v předběžném přístupu. Hráči na platformě X komentují, že už teď se těší, až ve hře utopí stovky hodin.