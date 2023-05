V Las Vegas zapomněl iPad. Ten sice obletěl svět, data přesto zůstala v bezpečí

Služba Apple Najít dokáže vyhledat vaše ztracené zařízení po celém světě

V případě, že vám není přístroj navrácen, zajišťuje Apple alespoň bezpečnost vašich dat

Své o tom ví šéfredaktor 9to5Mac, který si „jen“ zapomněl iPad na hotelovém pokoji

Společnost Apple nabízí pokročilý lokalizační systém Najít (v angličtině Find My). Díky tomu můžete jednoduše najít vaše ztracené zařízení – ať už jde o sluchátka, hodinky, telefon nebo počítač či tablet. Funguje však tento systém v praxi? Velmi neortodoxně se to rozhodl vyzkoušet šéfredaktor serveru 9to5Mac, který zapomněl svůj iPad v hotelovém pokoji.

Kde je můj iPad?

Chance Miller, odborný novinář a aktuálně šéfredaktor internetového magazínu 9to5Mac, popsal v článku relativně komplexní a rozhodně zajímavý příběh jeho ztraceného iPadu. V listopadu 2022 vyrazil do nevadského Las Vegas na koncert britské zpěvačky Adele, který se odehrával v hotelovém resortu Caesars Palace.

Adele tehdy slavila rok od vydání svého zatím posledního alba 30. Miller se ubytoval v hotelu Circa – podle svých slov na návštěvě Las Vegas vždy bydlí právě v Circa, nebo v hotelu Wynn. Když se pak vracel do rodného Dallasu, uvědomil si, že iPad nemá v kufru ani v batohu, ale že jej nechal na nočním stolku v hotelovém pokoji. A tím započal tento tak trochu neuvěřitelných příběh.

Bohužel, svou ztrátu si uvědomil zrovna ve chvíli, kdy už seděl v letadle, nebylo tedy možné zavolat do hotelu. To učinil až druhý den, recepční na telefonu oznámil, že na pokoji zanechal 11″ iPad Pro 3. generace ve vesmírně šedém provedení se zeleným obalem. Obratem mu bylo sděleno, že zařízení v tuto chvíli nalezeno nebylo, a kdyby se situace změnila, bude okamžitě informován.

Najít, neboli Find My

Zapomnětlivý novinář proto zkusil iPad vyhledat na vlastní pěst – jak by to asi udělal každý uživatel, a sice přes službu Najít. Zjistil, že iPad je vybitý (protože se večer předtím díval na Netflix a pak u seriálu usnul), ale ukazuje poslední známou lokalitu – hotel Circa. Raději tak v aplikaci označil přístroj za ztracený, díky čemuž se iPad uzamkl.

„V ideálním světě by to znamenalo, že jakmile by někdo iPad našel a zapnul, byl bych okamžitě informován. Po zapnutí by se iPad připojil k Wi-Fi hotelu Circa, protože tuto síť měl uloženou, a objevila by se také mnou nastavená vlastní zpráva s mými kontaktními údaji. Bohužel se ukázalo, že to všechno bylo jen zbožné přání,“ píše Chance Miller.

Kauza si žila vlastním životem, nebo spíše nežila – Millerovi nikdo z hotelu nezavolal ani nenapsal, skoro jako kdyby tam iPad ani nezapomněl. Až po třech měsících přišel e-mail oznamující, že k iPadu se chce někdo přihlásit a vyžaduje zámek nastavený uživatelem.

iPad tou dobou ležel někde v obchodě BuyBack Solutions v Oklahoma City, ve státě Oklahoma, necelých 1 800 kilometrů od Las Vegas. Majiteli to ukázala aplikace Najít. Ukázalo se, že jde o něco jako „lepší zastavárnu“, zkrátka obchod, který prodává použité, opuštěné nebo zapomenuté telefony, tablety a podobně.

Tento obchod měl speciální smlouvu o spolupráci s hotelem Circa. Jakmile někdo v hotelu zapomněl nějakou elektroniku a dlouho se o ní nehlásil, putovala do Oklahomy, kde se servisní pracovníci pokusili zařízení zrenovovat a prodat dál. Jenomže Chance Miller se o svůj iPad hlásil.

Neváhal a zavolal do BuyBack Solutions, aby jim nahlásil, že mají v obchodě jeho iPad. Pracovník potvrdil, že mají v držení jakýsi iPad, je však prý zamčený a teď už i vymazaný. Chtěl však po majiteli, aby poslal sériové číslo a výrobní informace o zařízení, aby se jej mohl pokusit dohledat.

„Předpokládám, že poté připojili můj iPad k počítači a použili funkci k vymazání dat. Tím sice vymazali všechna moje osobní data, ale neodstranili ze zařízení aktivační zámek. Proto mi přišel e-mail od služby Najít, že aktivační zámek Lock požaduje můj přístupový kód,“ potvrdil majitel ztraceného iPadu.

Konečná stanice: Hong Kong

Jak už asi tušíte, zde nám trochu dochází informace. Chance Miller tvrdí, že údaje o ztraceném iPadu do firmy BuyBack Solutions zaslal, odpověď však nedostal. Namísto toho se zhruba v polovině dubna iPad znovu připojil k síti.

Nacházel se však na ostrově Hong Kong, konkrétně v průmyslové zóně této čínské provincie. Od té doby není vůbec jasné, co se s iPadem stalo. Šéfredaktor 9to5Mac však usoudil, že firma z Oklahomy poslala iPad do Číny, protože jim k ničemu nebyl. Zařízení tak pravděpodobně posloužilo na náhradní díly, jak to u těchto zatoulaných uzamčených přístrojů bývá.

Přestože Apple se k situaci nijak nevyjádřil, demonstruje to především snahu zaručit bezpečnost uživatelů. V jednoduchosti řečeno – pokud ztratíte své zařízení, je to vaše chyba. Apple se ale postará o to, aby se k vašim datům nikdo nedostal. A ponaučení na závěr? Zkontrolujte si, zdali máte aktivovanou službu Najít v Nastavení –> Apple ID (vaše jméno úplně nahoře) –> Najít.