Ztracený či ukradený iPhone? Oficiální servisy už jej neopraví

Pokud vlastníte iPhone pochybného původu, možná budete mít v blízké budoucnosti problémy s jeho opravou. Apple totiž nebude přijímat do oprav taková zařízení, která jsou nahlášena jako ztracená nebo ukradená.

Apple do hry zapojí obsáhlejší databázi

Podle interní zprávy, kterou získal server MacRumors, budou obchody Apple Store a oficiální poskytovatelé oprav produktů Apple (AASP) upozorňováni na to, že zákazník do servisu přinesl iPhone s pochybným původem. Stačí, když technik zadá do interního systému MobileGenius nebo GSX IMEI zařízení a okamžitě dostane informaci, zda je nahlášené jako kradené či ztracené.

Dosud se v této oblasti Apple spoléhal na vlastní databázi, avšak nyní do hry zapojuje výrazně širší globální GSMA Device Registry. Odtud například čerpají mobilní operátoři, kteří mohou nahlášenému zařízení zablokovat přístup k síti. Technik v oficiálním servise by měl přijetí takového telefonu odmítnout. Zda má podnikat i jiné kroky (například nahlášení nálezu zcizeného zařízení), to zatím není známo.