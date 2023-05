Jak předejít krádeži auta? Dejte si do něj AirTag, nabádá lidi policie v New Yorku

Město New York má velký problém. Za poslední rok vzrostl počet krádeží aut o 13 %. Radnice a policejní sbor města New York proto nabádá občany, aby si do auta na skryté místo schovávali lokátory AirTag. Mohou tím prý předejít krádeži, protože jejich vozidlo půjde snadno objevit na mapě a policejním radaru.

„Toto jednoduché zařízení, tento jednoduchý AirTag, ukrytý v autě, o kterém člověk neví, je vynikajícím sledovacím zařízením. Je snadné ho sledovat. V reálném čase můžete vidět, kde se vozidlo nachází,“ řekl na tiskové konferenci starosta Eric Adams.

The 21st century calls for 21st century policing. AirTags in your car will help us recover your vehicle if it’s stolen. We’ll use our drones, our StarChase technology & good old fashion police work to safely recover your stolen car. Help us help you, get an AirTag. #GSD pic.twitter.com/fTfk8p4lye

— NYPD Chief of Department (@NYPDChiefOfDept) April 30, 2023