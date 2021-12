AirTagy mohou sloužit všelijak. Třeba jako komplic při loupeži automobilu

Lokalizační štítky mají spoustu využití, primárně však slouží k vyhledávání ztracených předmětů. Existují ale i způsoby, jak toto příslušenství zneužít pro kriminální činnost, což dokazuje regionální policie z kanadského města York.

Podle policejní zprávy se množí případy, kdy zloději využívají štítky AirTag ke sledování (většinou luxusních) automobilů, které mají v plánu odcizit. Princip je jednoduchý – pachatelé si vyhlédnou automobil, na rušném parkovišti do něj umístí AirTag tak, a poté už jen sledují, kudy se pohybuje a zda náhodou nezastavil na nějakém odlehlém místě.

Štítky jsou umisťovány na místa, kde je majitel nemá šanci odhalit – na podvozek, k tažnému zařízení nebo pod vnější krytky. Pokud zloději odhalí automobil na nestřeženém místě, mají díky AirTagu „půl práce“ hotové. Se samotnou loupeží jim však už toto drobné jablečné příslušenství nijak nepomůže. AirTags sice obsahují ochranu proti sledování, ovšem upozorní pouze majitele iPhonů, což nemusí být nutně každý.

VEHICLE THEFT WARNING AND PREVENTION TIPS

Investigators with the York Regional Police Auto/Cargo Theft Unit are advising residents they have identified a new method being used by thieves to track and steal high-end vehicles across York Region.https://t.co/CTtNAEsEQT pic.twitter.com/yOOqVqnuKO

— York Regional Police (@YRP) December 2, 2021