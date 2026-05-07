Odvážný počin Huawei: za tyhle luxusní hodinky chtějí téměř sto tisíc korun a my jsme je vyzkoušeli

Tomáš Zenkl 7. 5. 16:30
Hodinky Huawei Watch Ultimate Design – Spring Edition
  • Značka Huawei v Bangkoku představila řadu novinek a naše redakce byla u toho
  • Jedním z nejunikátnějších počinů jsou Watch Ultimate Design – Spring Edition
  • Jde o jedny z nejluxusnějších chytrých hodinek v historii

Chytré hodinky bývají často v první řadě praktické a čistě účelové, na nějaký větší luxus či okázalost u nich není prostor. Huawei se ale rozhodl, že půjde proti proudu a připraví chytré hodinky, které kromě všemožných funkcí nabídnou také pořádnou porci elegance a drahých materiálů. Právě takové jsou nové hodinky Huawei Watch Ultimate Design – Spring Edition.

Prémiové chytré hodinky pro ženy
Chytré hodinky osázené diamanty
Sport, zdraví a velmi dobrá výdrž
Cena a dostupnost

Prémiové chytré hodinky pro ženy

Nové hodinky Huawei Watch Ultimate design – Spring Edition jsou zajímavé nejenom díky tomu, že spadají do kategorie luxusních doplňků, ale i tím, že jsou navrženy a vyrobeny vyloženě pro ženy. To je patrné na první pohled – jejich čistě ženský design se bude na zápěstích majitelek jistě skvěle vyjímat.

Hodinky navrhla světoznámá designérka šperků Francesca Amfitheatrof. Ta pochází z Japonska a má za sebou opravdu úctyhodnou kariéru – v letech 2013 až 2017 byla ředitelkou designu u Tiffany & Company a poté, až do roku 2025, dělala ředitelku pro hodinky a šperky v Louis Vuitton. Je tedy evidentní, že je v tomto směru opravdu tou nejpovolanější osobou a výsledek tomu odpovídá.

Chytré hodinky osázené diamanty

Hodinky Spring Edition nejenže luxusně působí, ony luxusní opravdu jsou. Podél řemínku a na korunku bylo vloženo 99 přírodních diamantů, takže se jedná o vskutku unikátní záležitost. Konstrukce pak kombinuje keramiku s titanem a displej kryje diamantově broušené safírové sklo, které má téměř 60 fazet.

Celkově velmi elegantní pojetí hodinek podtrhují speciální ciferníky, které zachycují podstatu jara a design hodinek velmi dobře doplňují. Výrobce nezapomněl ani na odolnost; hodinky splňují certifikace IP68 a IP69 i normu 5 ATM. Navíc jsou uzpůsobeny i rekreačnímu potápění a zvládnou ponor do hloubky až 40 metrů.

Sport, zdraví a velmi dobrá výdrž

Pod prémiovým zevnějškem a šasi posázeným diamanty se ukrývají moderní hodinky s tradičními funkcemi. Nabízí více než 100 sportovních režimů, včetně těch zaměřených čistě na ženy (například pilates nebo tanec), a také zdravotní funkci Health Glance – stačí stisknout a 60 sekund držet senzor X-Tap, výsledkem čehož je podrobná zpráva o zdraví s 11 klíčovými metrikami.

Neschází monitorování spánku, sledování nálady, měření tepové frekvence a s pomocí hodinek si také můžete hlídat denní stravu. Lze přes ně provádět bezkontaktní platby, disponují technologií eSIM, takže přes ně jde volat i bez připojeného telefonu a samozřejmě jsou osazeny GPS modulem. Při lehkém používání by měly vydržet na jedno nabití až 7 dnů.

Standardní používání by mělo znamenat zhruba 2 dny provozu s Always-On displejem a 3 dny bez něj. Nabíjení je řešeno bezdrátově, hodinky běží na systému HarmonyOS 6.1 a jsou plně kompatibilní jak s iOS, tak s Androidem.



Cena a dostupnost

Hodinky Huawei Watch Ultimate Design – Spring Edition jsou asi nejdražší chytré hodinky, jaké kdy vznikly, což ale není vzhledem k použitým materiálům a osazení diamanty nic překvapivého. Jejich evropská cena byla stanovena na 3 799 eur, což je po přepočtu zhruba 92 290 Kč včetně DPH. Prozatím není jasné, zda se budou prodávat i v Česku.

Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

