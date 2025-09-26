V Česku dostanete rok podpory pro Windows 10 navíc, a nemusíte pro to vůbec nic dělat

- Microsoft podlehl apelům evropské organizaci na ochranu spotřebitelů
- Softwarová podpora Windows 10 bude v celé Evropě pokračovat i po 14. říjnu
- Uživatelé nemusí nic platit, ani se nemusí registrovat do služeb Microsoftu
Už za tři týdny končí oficiální softwarová podpora systému Windows 10, a to i přesto, že tento systém běží na téměř polovině všech počítačů s Windows. Část z nich lze bezplatně upgradovat na novější Windows 11, ovšem je zde i spousta dobře fungujících strojů, které kvůli zvýšeným hardwarovým požadavkům novějšího systému upgradovat nelze. Majitelé těchto strojů se musí rozhodnout, jak s danou situací naložit, ti evropští ale naštěstí nemusí s rozhodnutím spěchat.
Systém Windows 10 bude po 14. říjnu nechráněný, Microsoft pro něj přestane vydávat bezpečnostní aktualizace. Kvůli tomu je americká firma pod palbou organizací na ochranu spotřebitelů, kterým se nelíbí, že stovky tisíc uživatelů zůstanou nechráněny vůči potenciálním internetovým hrozbám.
Microsoft sice nabízí rok bezpečnostních záplat navíc, je však nutné splnit určité podmínky – buď zaplatit 30 dolarů, utratit 1 000 bodů ve službě Microsoft Rewards, anebo si nastavit automatické zálohování systému na úložiště OneDrive. Tyto podmínky jsou evidentně uměle vytvořené proto, aby přinutily uživatele vytvořit si účet Microsoft a využívat další jeho služby.
Microsoft byl nedávno vyzván organizací Consumer Reports, aby softwarovou podporu Windows 10 prodloužil automaticky bez jakýchkoliv háčků, stejný apel přišel i od evropské organizace Euroconsumers. Druhá jmenovaná firma má na Microsoft větší páky, neboť nucení uživatelů nedobrovolně využívat další služby přímo odporuje evropskému Nařízení o digitálních trzích (DMA).
Microsoft zjevně nechtěl riskovat obrovskou pokutu, a proto učinil zásadní rozhodnutí – podpora Windows 10 bude v Evropském hospodářském prostoru automaticky prodloužena. Uživatelé se sice budou muset k dalšímu přísunu aktualizací přihlásit (zřejmě jedním klikem ve službě Windows Update), ale nebudou nuceni využívat služby Microsoft Rewards nebo OneDrive.
Prodloužená podpora bude trvat do 13. října roku 2026, avšak teoreticky může být prodloužena znovu – koneckonců firmy mají možnost zaplatit si přísun bezpečnostních záplat na příští tři roky. Organizace Euroconsumers se snaží přesvědčit Microsoft, aby tyto aktualizace zpřístupnil i běžným spotřebitelům. Jak se v Redmondu rozhodnou, se pravděpodobně dozvíme až za rok, do té doby mohou být stávající uživatelé Windows 10 v Evropě v klidu – jejich počítač bude chráněn minimálně do 13. října příštího roku.